Mecha Musume, un fabricante de accesorios, lanza una acusación contra la Superestrella de WWE Zelina Vega. Lo hace a través de una reciente publicación en Instagram.

► Acusan a Zelina Vega

«La luchadora de la WWE Zelina Vega posa con las Mecha Chancla personalizadas que diseñamos, imprimimos y decoramos a mano, una por una. La obtuvo prácticamente gratis y me pagó muy por debajo de lo justo.

«También invertí tiempo en un par de esposas, alas mecánicas y auriculares, todos decorados a mano. Sin embargo, Zelina me proporcionó la dirección incorrecta, lo que resultó en que mis alas se derritieran bajo el abrasador sol de Florida, a 100 grados. Tuve que reenviar el pedido y luego descubrí que el tiempo especificado era demasiado tarde. Además, una pieza se desprendió debido al calor, y se dañaron al ser entregadas en su antigua dirección, desde donde ella PENSABA que podría recogerlo. A pesar de ser un problema que se podía solucionar fácilmente, ella insistió en que fue mi culpa y en que era un problema de habilidad. Incluso su «asistente» me calificó de poco profesional por mencionar que no era solo culpa mía y que tengo habilidades deficientes.

«Ella recibió todo eso (una comisión valorada en $2.5k) por solo $900, con la promesa de recibir exposición. Tuve que reembolsar a múltiples clientes y rechazar nuevos pedidos para poder completar su encargo. Pasé horas y horas diseñando todo en 3D, decorándolo pieza por pieza, pintándolo personalizado, añadiendo LEDs, cristalizando partes transparentes de las alas, etc. Un trabajo que debería haber llevado meses, lo hice en solo 2 semanas y media a 3 semanas, sin descanso y sin dormir. ¿Y para qué? Solo para que ella devolviera todo, disputara el monto total sin descontar lo que conservó a través de PayPal y quedarse con la chancla y el auricular prácticamente gratis. Todo eso… para nada, y solo para que ella tenga artículos costosos por una fracción del precio. Como puertorriqueña, Zelina, eres una vergüenza y no representas en absoluto a tu gente, mucho menos a las pequeñas empresas.

«Puedo decir con seguridad que nunca más trabajaré con una celebridad que intente aprovecharse de servicios baratos y artículos prácticamente gratuitos, y tampoco volveré a decorar con joyas. Aunque, es bastante emocionante ver mi trabajo en la televisión y que el mundo lo vea. Por supuesto, no hay etiqueta de reconocimiento, pero eso ya no sorprende.

Definitivamente no quiero seguir trabajando con celebridades o influencers, siempre esperan recibir cosas súper baratas o gratis y esperan que pongamos horas y horas de trabajo adicional solo porque son ellos. TAMBIÉN SOY UNA PERSONA, TENGO FACTURAS QUE PAGAR, NECESITO COMER. ESTO NO ES UNA SUDADERA CHINA O UNA GRAN CORPORACIÓN, ES EL EJÉRCITO DE UNA MUJER.»