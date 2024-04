Cómo ver TNA Rebellion 2024

Ha decidido TNA que Nic Nemeth sea la imagen promocional de Rebellion 2024, y no debemos descartar que el otrora Dolph Ziggler salga del evento con el Campeonato Mundial de la empresa bajo el brazo, considerando que desde su salida de WWE no ha perdido formalmente un combate (lo hizo por descalificación ante Ray González en WWC el pasado enero). ¿Será TNA el escenario donde termine su exitosa racha?

Aparte de ese presumible estelar de Rebellion 2024, el cartel del PPV ofrece una estampa de nombres muy satisfactoria: Steph De Lander contra Jordynne Grace por el título mundial Knockouts, Jake Something frente a Mustafa Ali por el Campeonato de la División X y Hammerstone en una revancha «last man standing» ante Josh Alexander. Todo, junto a las implicaciones de Mike Bailey, Joe Hendry, Spitfire (Dani Luna y Jody Threat), Leon Slater y ABC.

Segundo gran evento del 2024 para TNA, Rebellion, así, podría denominarse Revolution, por dejar entrever un futuro ilusionante, tras una primera toma de contacto en Hard To Kill y las salidas de Scott D’Amore, Trinity (ahora Naomi) y Motor City Machine Guns. No, una vez más, TNA no ha muerto.

► Horarios por país

(COUNTDOWN TO REBELLION)

Ciudad de México (México) – 5:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM del domingo 21 de abril

Santiago (Chile) – 8:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM

Bogotá (Colombia) – 6:00 PM

Asunción (Paraguay) – 7:00 PM

Belmopán (Belice) – 5:00 PM

Caracas (Venezuela) – 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM

La Habana (Cuba) – 7:00 PM

La Paz (Bolivia) – 7:00 PM

Lima (Perú) – 6:00 PM

Managua (Nicaragua) – 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM

Quito (Ecuador) – 6:00 PM

San José (Costa Rica) – 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM

(SHOW PRINCIPAL)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 2:00 AM del domingo 21 de abril

Santiago (Chile) – 9:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

► Cartel

► Medios de seguimiento

Countdown To Rebellion: TNA+

Show principal: TNA+, FITE/TrillerTV, PPV.COM