Por Kurt Angle, Will Ospreay no cree ser tan bueno como dice Dave Meltzer. Pero al mismo tiempo sí considera que tiene lo necesario como para destronar a Bryan Danielson como el mejor luchador de la historia cuando se enfrenten en Dynasty el 21 de abril. Así mismo se lo dice a Raj Prashad en Uproxx Sports.

► Will Ospreay contra Bryan Danielson

«El respeto que siento por Bryan Danielson es tan profundo que no tengo las palabras para expresar lo significativa que es esta lucha para mí. Pero eso no significa que me quede impresionado por Bryan Danielson. Lo veo como alguien alcanzable. Puedo superar cualquier cosa que Bryan Danielson haya logrado, ya sea en Ring of Honor u otra empresa.

«Quiero que esta próxima generación te dé una paliza, y aquí estoy yo, listo para tomar el relevo. Has sido considerado el mejor luchador de todos los tiempos durante no sé cuánto tiempo. Pero como mencionaste, estás llegando al final de tu carrera a tiempo completo. Estoy aquí para reclamar el trono ahora, colega.»

► El menú de AEW Dynasty

Todavía falta una semana completa de Dynamite, Rampage y Collision pero el menú de Dynasty luce así: