La dislexia de Will Ospreay: «Es súper vergonzoso»

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de una persona para leer, escribir y deletrear correctamente. Las personas con dislexia pueden tener dificultades para reconocer palabras, comprender el significado de lo que leen y seguir secuencias de letras en el orden correcto. Esto no se debe a una falta de inteligencia o de esfuerzo, sino a diferencias en cómo el cerebro procesa la información escrita. La dislexia puede variar en severidad y afectar a personas de todas las edades. Es importante destacar que con el apoyo adecuado y estrategias de aprendizaje adaptadas, las personas con dislexia pueden tener éxito académico y profesional. Will Ospreay sufre de dislexia.

► La dislexia de Will Ospreay

Esto no es nada nuevo, el propio luchador ha sido quien lo ha compartido en distintas ocasiones, lo cual también ayuda a dar visibilidad a esta problemática, la cual, siendo este el tema que nos ocupa ahora, afectó a la firma de su contrato con AEW, pues necesitó que alguien lo leyera.

«En el sistema educativo, no descubrí mucho sobre mí mismo hasta después de salir. Así que no tuve el tiempo adicional. Hubo muchas cosas en mi educación en las que realmente necesitaba ayuda y no recibí esa ayuda, y no solo yo, sino un montón de personas. Entonces, al descubrir todo esto sobre mí mismo, solo quiero mostrar a la gente que, sabes, sí, tengo autismo. También tengo TDAH. Soy súper disléxico. No puedo leer. Tuve que pedirle a alguien que me leyera mi contrato. Así que es súper vergonzoso. Realmente lo es. Pero siento que he llegado al punto en el que estoy debido a todas estas cosas que me hacen quien soy y quiero inspirar a la gente. Así que, muchas personas no se arriesgan con personas que tienen autismo en mi área. Me gustaría esperar que al verme hacer estas cosas, inspiro a otras personas.»