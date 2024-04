¿Rey Mysterio lamenta ganar la custodia de Dominik?

SummerSlam 2005 vio a Rey Mysterio vencer a Eddie Guerrero por la custodia de Dominik. Hoy es una de las historias más recordadas de WWE de todos los tiempos, tanto que 19 años después sigue dando que hablar. De hecho, desde que «Dirty Dom» traicionó a su padre se ha hablado mucho de ella. De hecho, en esta ocasión lo hacemos debido a esa misma rivalidad que ambos tienen, pues recientemente le preguntaron a «The Master of the 619» si lamenta el haber ganado aquel combate.

► La custodia de Dominik

«Esa es una pregunta muy buena que nunca me han hecho y ahora que lo pienso… ni siquiera habría tenido ese combate. Le habría dicho a Eddie, quédatelo. Quédatelo. No quiero arriesgar mi cuerpo. Porque eso fue brutal. La forma en que quedó Dominik después de eso. Pero también me pregunto, ¿qué habría pasado si Eddie todavía estuviera aquí? Como así, toda esta historia que se ha creado. Debe ser, creo que él mira mucho de su material y de alguna manera hay algún tipo de conexión interna y no dudaría que Eddie le esté dando consejos desde el cielo«, explica a BWGS Pod.

Era inimaginable entonces lo que está pasando actualmente con Rey y Dominik. Ojalá Eddie estuviera aquí para verlo. Pero seguro que lo está haciendo desde el cielo. Y no cabe duda de que su parte malvada estará orgullosa del joven Mysterio. Aunque la amable estará deseando que padre e hijo se reconcilien. Y eso con toda seguridad va a suceder algún día. Sin embargo, en estos momentos, su relación está peor que nunca cuando ha pasado un año y medio desde aquella traición.

