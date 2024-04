Big E: «Me gustaría ver luchas con WWE versus NJPW»

En los últimos años, WWE ha colaborado con Pro Wrestling NOAH (Shinsuke Nakamura luchó con Great Muta en The New Year 2023) y All Japan Pro Wrestling (entre otros combates, Charlie Dempsey enfrentó a Katsuhiko Nakajima por el Campeonato Triple Corona en New Year Giant Series 2024). Big E quiere que lo haga también con New Japan Pro-Wrestling.

► Big E propone WWE vs. NJPW

«¿Mis pensamientos sobre New Japan? Siempre los he tenido. Me encanta que la lucha esté en un lugar realmente genial donde la gente tiene muchas opciones diferentes. Hay un montón de cosas que ver, un montón de estilos diferentes. Me encanta Shingo Takagi. Creo que es muy, muy talentoso. Hay un montón de talento increíble en New Japan, y siento que New Japan ha influido mucho en el estilo de la lucha libre moderna en Estados Unidos. Al menos todos pensamos que podríamos triunfar en New Japan.

«Muchos de nosotros soñamos con hacer una carrera en Japón algún día, o hacer un G1. Pero según tengo entendido, pasa factura. Sería genial. Creo que estamos haciendo más ahora, obviamente, es realmente genial ver a Shayna [Baszler] en Bloodsport. ¿No estaba el hijo de [William] Regal también en Bloodsport? Sí. Así que siento que ahora estamos en un ambiente donde podrías ver un cambio de talento entre New Japan y WWE. Eso sería genial», dice el integrante del New Day en Fanatics Live.

WWE está en tan buen momento -quizá el mejor de su historia- que puede que suene raro el que haya quienes quieran que se cruce con otras compañías como NJPW pero realmente sería interesante, por ejemplo, ver a The Bloodline contra el Bullet Club, a John Cena contra Hiroshi Tanahashi… Sin duda habría unas cuantas luchas tremendas.

¿Quiénes te gustarían que se enfrentaran en un evento WWE vs. NJPW?