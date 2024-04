No hay ningún seguidor ya de WWE que eche de menos a Vince McMahon. Tal vez exista algún reducto de incondicionales, como todavía Francisco Franco tiene en España, pues esos años de la empresa lucen ahora casi denostados por la actual directiva, en pos de vender una nueva era iniciada oficialmente con la victoria de Cody Rhodes en WrestleMania XL.

Y el último movimiento de Vince McMahon también nos indicaría que este quiere desligarse completamente y pasar página, al poner a la venta todas sus acciones de TKO. ¿O esconde una oscura intencionalidad?

Algunos especulan con el escenario de un McMahon reuniendo todo el dinero posible para fundar una nueva empresa que sirva de competencia a WWE, sólo en pos de hundirla y comprarla de nuevo. La comunidad luchística de internet, desde luego, tiene mucha imaginación, aunque si algo ha demostrado el propio McMahon, como diría Sting, es que lo único seguro sobre el ex-Chairman es que no hay nada seguro.

Y al hilo de esta comentada distopía McMahoniana, merece la pena recoger un interesante detalle apuntado por Brandon Thurston de Wrestlenomics.

Following up on a question we were asked Wednesday on Pollock & Thurston, Vince McMahon's March 2023 employment agreement contained a 12-month non-compete covenant. Not that there's any specific indication he will, but if Vince were to try to re-enter the wrestling business… pic.twitter.com/XUg8BAPJoI