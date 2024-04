Ricochet: «Veo dónde está Will Ospreay hoy y…»

Ricochet y Will Ospreay son grandes amigos y fueron grandes rivales antes de que el primero se uniera a la WWE. Entonces, «The Aerial Assassin» pedía a la compañía que lo cuidaran. Muchos empezaron a prestar atención al ahora luchador de AEW después de un combate con «The One and Only». Hace un tiempo, Ospreay lo recordaba así:

«Tenía 23 años. No sabía cómo manejar las redes sociales. Y fue como si me volara la cabeza. Porque nunca había experimentado eso. Es como cuando William Regal había hablado de mí en una llamada telefónica meses antes en la WWE. Seth Rollins también habló de eso, era como que todos estaban hablando de ello, hasta el punto de que al día siguiente todos seguíamos mirando nuestros teléfonos. No podíamos creer que esto estuviera sucediendo. Nunca habíamos tenido eso. No creo, no sé si alguna vez lo he tenido desde entonces, no lo sé«.

► Ricochet de Will Ospreay

Más recientemente, hablando con Adrián Hernández, Ricochet valoraba el presente de Will Ospreay también acorándose de los inicios del All Elite en la lucha libre:

«Es asombroso. Recuerdo haber trabajado con él hace años cuando apenas comenzaba, ver dónde está ahora, es genial observar la trayectoria. De nuevo, solo pensar desde dónde empecé hasta dónde estoy ahora, esto es una locura. Estamos aquí, en este punto. Es increíble. Ni siquiera comencé esta carrera para llegar a esta posición. Solo empecé a luchar porque era divertido, me mantenía alejado de las calles y era algo que me gustaba hacer. Así que el hecho de que él y yo ahora estemos donde estamos en nuestras respectivas áreas, es increíble. Somos muy afortunados».

Will Ospreay ha tenido hasta ahora 19 luchas con Ricochet. Entre ellas, nueve fueron manos a mano. Se vieron las caras en NJPW, PWG, RevPro o EVOLVE.