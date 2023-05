Will Ospreay, Ricochet y las luchas de 5 estrellas

Will Ospreay ha tenido hasta ahora 19 lucha con Ricochet. Entre ellas, nueve fueron manos a mano. Se vieron las caras en NJPW, PWG, RevPro o EVOLVE. Y no solo han sido grandes rivales sino también grandes amigos. Recordemos cuando The Aerial Assassin pidió a WWE que cuidara del One and Only cuando se supo que había firmado con ellos. Hoy, casi seis años después de la última vez que compartieron el encordado, Ospreay se acuerda de Ricochet y del impacto de sus enfrentamientos en 2016 en Insight with Chris Van Vliet.

► Will Ospreay se acuerda de Ricochet

“Tenía 23 años. No sabía cómo manejar las redes sociales. Y fue como si me volara la cabeza. Porque nunca había experimentado eso. Es como cuando William Regal había hablado de mí en una llamada telefónica meses antes en la WWE. Seth Rollins también habló de eso, era como que todos estaban hablando de ello, hasta el punto de que al día siguiente todos seguíamos mirando nuestros teléfonos. No podíamos creer que esto estuviera sucediendo. Nunca habíamos tenido eso. No creo, no sé si alguna vez lo he tenido desde entonces, no lo sé“.

Ospreay también estuvo hablando de la importancia de las luchas de 5 estrellas:

“Vale, así que siempre tengo un argumento, no importa en términos de mi juego financiero. En mi vida, no importan. No voy a ganar dinero con eso. Sin embargo, cuando los contratos terminan y me convierto en agente libre, ¿quién no querrá al chico que trabaja duro y presenta estos combates fenomenales de los que todos hablan? Ahí es donde siempre podemos discutir, como uno de mis amigos podría decir, no sé, nombra a un luchador ahora. No critico a nadie, de verdad que no lo hago, pero en caso de enfrentarme a alguien más, no sé, en el formato actual, simplemente no lo sé. Pero para mí, en términos de si eso alguna vez está disponible y estoy en el mercado, ¿quién no querrá a alguien que trabaje duro y realice combates geniales?”.