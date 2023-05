Will Ospreay nunca ha luchado en WWE ni parece que vaya a hacerlo en el futuro. Pero, ¿siente tentación por hacerlo en WrestleMania? A lo largo del día hemos estado recogiendo sus mejores declaraciones en Insight with Chris Van Vliet y esta fue una de las cuestiones que hablaron. Otra, que tiene relación con ella, es que The Aerial Assassin no quiere vivir en Estados Unidos. Aunque podemos acordarnos de que Gunther tampoco y finalmente cambió de opinión, lo cual fue lo mejor que pudo hacer en su carrera.

► ¿Will Ospreay está tentado por WrestleMania?

“No en el sentido de obsesionarme con eso, pero claro, me encantaría luchar frente a 80,000 personas. ¿A quién no le gustaría eso? Pero al mismo tiempo, no perderé el sueño si nunca sucede. ¿Sabes a lo que me refiero? Nunca busqué llegar a este nivel de fama en la lucha libre. Simplemente disfrutaba haciéndolo los fines de semana. Y New Japan me ofreció mucho dinero, y pensé: ‘Wow, puedo ganar dinero con esto’.

“Aquí está la cosa, te lo dije, pero WWE, TNA y New Japan estaban sobre la mesa al mismo tiempo. Y el punto atractivo de New Japan era que puedo estar en casa. Con WWE tendría que mudarme allí, lo mismo probablemente con TNA, y no había garantía de dinero. En New Japan, puedo estar en casa. Y soy una persona muy apegada a mi hogar. Así que el hecho de poder estar en casa fue increíble”.

