Los primeros pasos de Jade Cargill en WWE están siendo por todo lo alto, empezando por su participación en WrestleMania XL. La mayoría no solo no forman parte del gran evento en sus inicios en el elenco principal y mucho menos solo unos meses después de debutar, sino que deben prepararse en NXT durante una larga temporada. Pero ella enseguida se unió a Bianca Belair y Naomi y las tres vencieron a Damage CTRL en «The Grandest Stage of Them All».

► Bianca Belair de Jade Cargill

¿Y qué seguirá ahora para la recién llegada? Quizá ir con «The EST of the WWE» a por el Campeonato Femenil de Parejas después de haber derrotado con facilidad a las excampeonas Chelsea Green y Piper Niven en SmackDown, así como teniendo en cuenta que «The Empress of Tomorrow» y «The Pirate Princess» son las actuales monarcas. Antes, precisamente Bianca se deshizo en elogios hacia ella después del show del pasado fin de semana en WWE World:

«Me pareció increíble. Una cosa es debutar en la WWE, pero hacerlo en WrestleMania… ella lo manejó perfectamente. Estaba tranquila, serena, concentrada. Se desenvolvió muy bien. Creo que eso habla mucho sobre lo que se espera de ella y lo que veremos de ella en el futuro, así como su potencial. Es ilusionante.

«Cada vez que tengo la oportunidad de enfrentarme a ella, y también a Naomi, nuestra veterana, nuestra hermana mayor, siento que creamos magia juntas, y poder hacerlo las tres en el gran escenario, darle aún más significado y propósito a WrestleMania, fue un momento mágico. Jade demostró su valía, brilló, y estoy emocionada de ver qué más tiene para mostrar«.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Jade Cargill en WWE?