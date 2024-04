Bianca Belair: «Quería ser como Halle Berry, pero…»

Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi lucharán juntas en WrestleMania 40. Pero para «The EST of the WWE» no es solo importante vencer a Damage CTRL sino también lo que las tres representan como mujeres luchadoras afroamericanas poderosas. Recientemente, le preguntaron en Pivot Podcast acerca de cuán importante es para ella la representación.

► La representación en WWE

«Desde el principio, desde que llegué a la WWE. Incluso estando aquí en el Performance Center, cuando estaba en NXT, que es donde comienzas primero. Siempre he sido muy intencional en traer mi verdadero yo, mi cultura, ser incondicionalmente yo misma. En NXT, era más un personaje de heel, y era muy engreída, lo llamaba confianza excesiva. Mi enfoque es: no voy a atenuar mi luz por ti. Esa es tu inseguridad manifestándose. Voy a ser yo, voy a ser incondicionalmente yo misma. También soy una mujer negra. Así es como me presento. Ahora estoy en el elenco principal. Soy más una babyface, y cambié hacia un lado más confiado. Me llamo ‘The EST’ de la WWE. Así que uso eso como motivación para que todos se presenten como la mejor versión de sí mismos, y simplemente he llevado la intención de traer mi cultura desde NXT a la lista principal.

«Entonces, haciendo cosas como ser una de las primeras mujeres negras en ser evento principal de WrestleMania, yendo al próximo año a WrestleMania y yendo a ellos y diciendo: ‘Oye, tuve esta idea para una entrada. Quiero que la banda de HBCU me acompañe‘. Mi banda de secundaria imitaba a una banda de HBCU, así que fue nostálgico para mí, y explicándoles, no solo cualquier banda regular, necesito una banda de HBCU, y explicando el significado cultural de ello, de personas que pueden no saber qué es, pero educándolos y mostrando al Universo de la WWE lo que es. Al siguiente año en WrestleMania, llevando a las Divas de Compton, un pequeño grupo de baile de niñas negras que se parecen a pequeñas mini ESTs, con la larga trenza porque iba a estos encuentros con los fanáticos, y veía a todas estas niñas pequeñas acercarse vestidas como yo, y me dejó asombrada.

«Veo a todas estas niñas vestidas como yo, y no es para aumentar mi ego. Pero me está diciendo que lo que estoy haciendo está funcionando, y lo estoy haciendo de la manera correcta, y tiene un impacto en estas niñas. Estoy donde estoy en este momento debido a los modelos a seguir que tuve, y puedo hacer eso por ellas, así que sacándolas al escenario, y quiero que otras niñas vean a ellas mismas en estas niñas y vean cómo tienen toda esta confianza. Siempre ha sido mi objetivo, presentarme como soy y realmente ser representación en todos los aspectos. Lo que diré es que estábamos en un punto en el que éramos las tres, y simplemente vi que se estaba convirtiendo en algo tan grande, donde éramos todas campeonas, y vi esto, es la primera vez donde siento que no es solo una de nosotras, son tres de nosotras. Ahora, cuando la gente piensa en la división de mujeres, van a pensar en tres mujeres negras. Las primeras mujeres que piensan cuando piensan en las mujeres de la WWE, van a ser tres mujeres negras. Simplemente vi que se convertía en algo enorme y monumental, y luego todo se desvaneció, y yo fui la única. Algunas personas quieren ser la única, pero sentí que me dejaron sola para hacerlo sola, y es mucha responsabilidad.

«Así que ahora, tenemos a Jade Cargill llegando, y tienes a Naomi que ha regresado, y siento que estamos de vuelta en el camino correcto. La representación es tan importante. Pero cuando solo ves a uno, está bien, es bueno porque ves a uno, piensas, oh, sé que es posible. Pero cuando solo ves a uno, parece que es una anomalía, como si tuvieras que tener suerte, esa única suertuda entra en ello. Recuerdo ser una niña pequeña, y sabía que quería actuar, y no podía cantar. Intenté cantar, pero sabía que no podía ser cantante. Así que pensé, vale, tal vez pueda ser actriz. Pero la única actriz negra real que siempre veía era Halle Berry, y sabía que era posible, pero era como, solo veo una realmente, así que parece que tienes que ser esa afortunada. Así que es muy importante que haya más de una.»