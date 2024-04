No hace falta meterse en la piel de Dave Meltzer para sucumbir ante la evidencia de que Will Ospreay es el mejor luchador del mundo (SUPERLUCHAS así lo determinó en nuestros reconocimientos de 2023); o al menos, el mejor conjuntando grandes combates.

Y según el juicio del editor del Wrestling Observer Newsletter, Ospreay ha protagonizado mayor cantidad de luchas de cinco estrellas que ningún otro talento a lo largo de la historia, con un total de 37 (10 más que el siguiente, Kazuchika Okada). Todo, cuando Ospreay ni siquiera se encuentra en su apogeo como competidor.

El pasado mes, Meltzer decía esto de «The Assassin».

« Lo hace todo mejor que cualquier otro luchador . Realmente ha llegado al punto de que ahora creo que tenemos que añadir un premio el año que viene al mejor combate del año que no incluya a Will Ospreay … Porque, como que nadie tiene oportunidad de superarlo a menos que comparta ring con este tipo».

En numerosas ocasiones, Will Ospreay ha dado cuenta de los reconocimientos de Dave Meltzer vía redes sociales, aunque ahora, durante su entrevista con RJ City ante los micrófonos de ‘Hey! (EW)’, el británico, preguntado al respecto, dice lo siguiente.

«No sé por qué le gusto tanto, supongo que soy un hombre encantador. No [cree que sea tan bueno como dice Meltzer], porque cuando hablas de tipos como Kurt Angle, no tiene un combate de cinco estrellas, y yo no estoy ni cerca del nivel de Kurt Angle. Pero creo que tengo mis cosas especiales, únicas, que Kurt Angle nunca podría hacer, y cosas que yo nunca podría hacer y que Kurt Angle podría.

«Pienso que es simplemente su opinión, ¿sabes lo que quiero decir? Las opiniones son como los traseros, todo el mundo tiene una».