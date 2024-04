El episodio de AEW Dynamite del pasado miércoles, primero tras WrestleMania XL, tuvo a WWE muy presente. Y no sólo por las imágenes de CM Punk y su altercado con Jack Perry. También por las controversiales palabras de Will Ospreay hacia Triple H.

Como respuesta a unas declaraciones de «The Game» días atrás, «The Assassin» quiso aclarar que no teme a calendarios agotadores y acabó quizás por perder un poco las formas con cierto comentario (poco imaginativo igualmente) sobre la condición de «yernísimo» del hoy CEO de WWE.

Este viernes, vía Dave Meltzer, conocimos algunos entresijos de la contundente réplica de Ospreay.

«En cuanto a Ospreay, la promo fue idea suya por completo, pues tenía razones muy personales para responder. La directiva le dio la aprobación cuando pidió hacerla, ya que pensó que después de que Levesque le lanzara un dardo, no estaría mal devolvérselo. «Ospreay pensó que una de las personas más importantes del negocio, con el que había negociado de manera respetuosa, se había mofado de su ética de trabajo y su dedicación al negocio. Dijo que nunca había lanzado ninguna pulla a WWE o sus luchadores, por eso quería responder. «Su opinión es que WWE estaba totalmente al tanto de la situación con su pareja, la luchadora Alex Windsor, y su hijastro. Pero aún así, Levesque le lanzó un dardo y pensó que Levesque merecía respuesta. Ospreay señaló que WWE sabía desde el principio que quiere seguir viviendo en Reino Unido por Windsor, que necesita estar cerca de su familia y que quiere criar a su hijastro en Londres. Dijo que negoció con WWE y fue duro llegar a un acuerdo, pero rechazó mudarse y le dijeron que tendría que mudarse».

► Demasiado CM Punk para AEW

Pero Will Ospreay tenía cargada su ametralladora con alguna que otra bala extra, dirigida hacia CM Punk, según expone Dave Meltzer en la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio.

«La noche del miércoles, no vi venir lo que pasó. Aunque supo muchos entresijos justo después, no sabía que lo que iba a pasar. Pensé, ‘Oh, dios, Tony [Khan]’. Y todo en el show. Y al final, todo el crédito y toda la culpa van para Tony, es la realidad. Pero en general, no fue en plan de que Tony Khan dijera, ‘No soporto WWE, quiero hacer dos segmentos para criticar a esos idiotas’. No fue así. De hecho, AEW dijo que no a una de las líneas de Will Ospreay sobre Punk. Le dijeron que no lo hiciera, porque habría sido excesivo».

Tal vez Ospreay quisiera dar cuenta de cierta mofa hecha por Punk durante WrestleMania XL, ante las cámaras de ESPN, cuando el «Best in the World» preguntó a The Miz si se tatuaría el número de asistentes al show. Recordemos que Ospreay hizo tal cosa con la inicialmente reportada cifra de espectadores que pagaron boleto para All In London, 81.035, a posteriori desmentida por Wrestlenomics. Y el propio Ospreay no pudo evitar reírse de su erróneo tatuaje en redes sociales.