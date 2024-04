Dana White anuncia estelar y co-estelar de UFC 302

Posterior al evento UFC 300, Dana White anunció dos grandes combates que encabezarán el cartel del UFC 302, que se celebrará en Newark, Nueva Jersey, el 1 de junio. El campeón de peso ligero, Islam Makhachev, defenderá el cinturón ante Dustin Poirier, mientras que el ex campeón de peso medio, Sean Strickland, se enfrentará a Paulo Costa en el evento coestelar.

Makhachev ya había manifestado su interés en enfrentarse a Poirier después de ver la impresionante victoria por nocaut de la estrella sobre la estrella emergente Benoit Saint Denis en el UFC 299.

Había otras opciones sobre la mesa para Makhachev de cara a UFC 300, también había estado interesado en luchar contra Justin Gaethje, aunque esa opción fue completamente borrada del tablero cuando fue noqueado por Max Holloway en su pelea por el título BMF en la tarjeta.

Mientras tanto, el ganador de otro combate de la cartelera principal de UFC 300 entre Arman Tsarukyan y Charles Oliveira había sido promocionado como un posible combate por el número 1, pero Tsarukyan superó a Oliveira en una victoria por decisión dividida que al parecer no fue suficiente para cerrar el trato.

Makhachev, de 32 años, acumula actualmente una racha de 13 victorias consecutivas en la UFC, incluida su victoria por sumisión contra Charles Oliveira en 2022 y las defensas consecutivas del título ante el ex monarca del peso pluma Alexander Volkanovski, a la que puso fin por KO en el primer asalto en octubre del año pasado.

Mientras tanto, White también confirmó que una pelea previamente rumoreada entre Strickland y Costa en el peso medio también está reservada para el espectáculo.

Strickland sorprendió infamemente al mundo cuando derrotó a Israel Adesanya en las tarjetas de puntuación en UFC 293 el año pasado para ganar el título de peso medio, pero luego lo perdería por decisión dividida contra Dricus du Plessis en UFC 297 en enero.

Strickland, de 33 años, había estado pidiendo una revancha inmediata y también rechazó inicialmente la pelea con Costa debido a que no estaba contento con su salario, pero ese asunto se ha resuelto desde entonces, allanando el camino para que se realice el enfrentamiento.

Costa, de 32 años, viene de perder por decisión unánime contra Robert Whittaker en febrero, lo que supone su tercera derrota en sus últimos cuatro combates, aunque sigue siendo el número 7 de la división. Makhachev vs. Poirier y Strickland vs. Costa se unen a la cartelera del UFC 302, en la que también estarán Jailton Almeida vs. Alexandr Romanov y Roman Dolidze vs. Anthony Hernández.