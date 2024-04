Roderick Strong a Kyle O’Reilly: «Acabaré contigo»

Durante AEW Battle of The Belts X, Roderick Strong se enfrentó a Rocky Romero en un combate eliminatorio por el Campeonato Internacional. «Mr. Backbreaker» salió victorioso para alejar a su oponente de una oportunidad titular. Al término de la lucha, Kyle O’Reilly subió al ring para verificar el estado del derrotado, lo cual llevaría al Undisputed Kingdom a traicionarlo.

► Roderick Strong a Kyle O’Reilly

Después del programa especial, los villanos se tomaron un momento para hablar de lo sucedido a las cámaras de la casa Élite; concretamente, Strong, quien acusó a O’Reilly de haberle forzado a atacarlo para luego amenazarlo con acabar con él para siempre, haciendo referencia a que Kyle volvió recientemente a la acción después de mucho tiempo lesionado.

«¿Por qué, Kyle? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste hacer eso? Tú pusiste esa decisión en mis manos, y yo tuve que acabar contigo. Lo sé, Kyle. Dije, sabes, respeto el hecho de que quieras hacerlo por tu cuenta, pero hay algo que no te diste cuenta. Tú no decides si lo haces por tu cuenta. Yo soy el que decide si lo haces por tu cuenta y ahora, de aquí en adelante, lo harás por tu cuenta. Lo harás contra mí. Kyle, tu regreso fue emocionante y te juro que sonreí y lloré porque estaba tan feliz de tenerte de vuelta. Pero quiero que sepas esto. Cuando entremos al ring, voy a destrozarte y voy a acabar contigo para siempre.»

Roderick Strong y Kyle O’Reilly se enfrentarán por el Campeonato Internacional en Dynasty el 21 de abril. El retador nunca ha sido campeón hasta ahora en AEW mientras que el monarca está en su primer reinado en la compañía. Un reinado de 42 días y que todavía no ha defendido.