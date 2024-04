AEW BATTLE OF THE BELTS X .— Aunque muchos pensaban que el largo reinado de Athena como Campeona Mundial ROH llegaría a su fin cuando enfrentó a Hikaru Shida en Supercard of Honor, nadie parece poder derrotarla. Este sábado tendrá una defensa más en el marco de la décima edición de Battle of the Belts. Su rival será Red Velvet. ¿Podrá la de sangre colombiana lograr la hazaña? La acción de AEW Battle of the Belts se emite desde la Truist Arena, en Highland Heights, Kentucky.

El Campeón Internacional AEW, Roderick Strong, le concederá a Rocky Romero un Eliminator Match, jugándose así una oportunidad por el oro.

Además, Hook expondrá el Campeonato FTW ante Shane Taylor, quien estará acompañado por sus compañeros de Shane Taylor Promotions: Lee Moriarty y Anthony Ogogo.

AEW Battle of the Belts X

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro

AEW BATTLE OF THE BELTS X | Resultados en vivo | Athena vs. Red Velvet ►1- CAMPEONATO FTW: Hook (c) vs. Shane Taylor La campana sonó y comenzó la acción. Shane intentó golpear a Hook, quien se agachó y contragolpeó con golpes hacia Shane. Hook intentó levantar a Shane, pero no pudo. Shane cargó hacia Hook, quien tiró de las cuerdas, mandando a Shane al suelo. Hook golpeó a Shane con fuertes puñetazos y luego rodillas en el estómago, mientras la acción continuaba en el suelo. Hook envió a Shane de vuelta al ring. Hook luego golpeó a Shane y lo derribó con un machetazo al pecho. El réferi verificó a Hook. Shane tenía a Hook en la esquina y lo golpeó fuertemente en el pecho, haciendo que Hook cayera. Shane levantó a Hook y luego lo golpeó fuertemente en el pecho. Shane continuó trabajando en Hook, quien se defendió con grandes puñetazos en el estómago. Hook intentó levantar a Shane, pero no pudo. Shane golpeó a Hook y luego le dio un cabezazo, haciendo que Hook cayera. Shane levantó a Hook y luego lo golpeó fuertemente. Hook estaba en el suelo cuando nos fuimos a cortes comerciales. Luego, Shane envió a Hook contra los escalones de acero. Shane luego puso a Hook en una silla ¡y lo golpeó con un gran rodillazo! Shane levantó a Hook y lo estrelló contra la barricada. Luego, Shane levantó a Hook y lo hizo volver al ring... De vuelta de los cortes comerciales, Shane Taylor conectó una gran guillotina de pierna sobre Hook en la ceja del ring. Taylor levantó a Hook y lo golpeó en la barbilla. El réferi verificó a Hook. Taylor luego golpeó a Hook repetidamente en la mandíbula. El réferi verificó a Hook, quien dijo que podía continuar. Taylor levantó a Hook y lo envió contra las cuerdas, haciéndolo chocar contra el poste superior. Taylor cargó hacia Hook, quien se apartó... Hook respondió y trató de derribar a Taylor... Hook levantó a Taylor y lo derribó ¡Hook lo hizo de nuevo y cubrió a Taylor solo para una cuenta de dos! Hook cargó hacia Taylor, quien levantó a Hook y lo chokeslameó. Taylor luego vino desde la segunda cuerda, cayendo sobre Hook. Shane cubrió a Hook – 1 – 2 – ¡NO! ¡HOOK SE LIBERÓ! Hook luego se levantó y aplicó el Redrum en Taylor mientras Taylor intentaba liberarse, ¡pero Hook aún se aferraba! Taylor cayó al suelo mientras Hook estaba abajo, pero Hook aplicó el Redrum nuevamente mientras Taylor estaba fuera. El réferi ordenó sonar la campana, ya que el combate había terminado. El Final Redrum de Hook. Valoración 6.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Fue una lucha muy interesante, sin duda alguna, dos luchadores con un estilo, presentación y look muy diferentes y que se acoplaron muy bien.

Contras Nada negativo para comentar.



FTW Title is on the line, means this is FTW RULES! Watch #AEWBOTBX LIVE on TNT!@730hook pic.twitter.com/fD4txSSmGY — All Elite Wrestling (@AEW) April 14, 2024

AEW BATTLE OF THE BELTS X | Resultados en vivo | Athena vs. Red Velvet ►2- ELIMINATOR MATCH: Roderick Strong (c) vs. Rocky Romero Aunque el evento especial se llama Battle of the Titles, la Batalla de los Títulos, por alguna razón alocada, como muchas decisiones locas que toma Tony Khan, en este combate el título no estaba en juego, sino que es el Eliminator Match. Es decir, si Rocky Romero lograba vencer a Roderick Strong, entonces se iba a convertir en el retador número uno al Campeonato Internacional AEW de Strong, pero esto no ocurrió. La campana sonó y comenzamos. Ambos hombres se midieron en una toma de réferi, Strong tenía a Romero ahora en una llave de brazo. Strong luego derribó a Romero con un candado a la cabeza. Romero lo revirtió, pero Strong envió a Romero al suelo. Romero se levantó mientras Strong agarraba a Romero, quien luego agarró el brazo de Strong, pero él luchó de vuelta con un enorme machetazo. Romero luego envió a Strong al suelo... Romero dio un machetazo al pecho a Strong, quien luego respondió con otro machetazo. Ambos hombres intercambiaron golpes... Strong levantó a Romero y lo golpeó con un gran azotón contra la lona. Romero se levantó y contraatacó a Strong y le dio una gran patada en la cara. Romero luego golpeó a Strong con unas potentes patadas voladoras. Romero golpeó a Strong con un antebrazo europeo, pero Strong respondió con un machetazo. Strong fue hacia afuera mientras Romero golpeaba a Strong con otras grandes patadas voladoras y así nos fuimos a comerciales. Durante los comerciales, ambos hombres estaban de vuelta en el ring, mientras Romero envió a Strong al suelo con un gran puñetazo de derecha. Ambos hombres estaban en la ceja del ring... Strong empujó a Romero contra el poste del ring, dándole la espalda. Romero cayó al suelo mientras Strong lo arrojaba sobre la barrera antes de enviarlo de vuelta al ring. Romero estaba en la esquina. Strong puso una gran botaza en el cuello de Romero. Strong levantó a Romero mientras este luchaba con grandes machetazos, pero no fue suficiente, ya que Strong lo levantó para un gran azotón. Strong luego agarró los brazos de Romero, quien estaba de pie de nuevo. Strong levantó a Romero y lo estrelló con fuerza en la lona. Strong cubrió a Romero, quien se liberó a los dos segundos... De vuelta de los comerciales a doble pantalla: Strong tenía los brazos de Romero bloqueados, quien se levantó y contraatacó a Strong con patadas al pecho. Romero luego macheteó a Strong y luego golpeó a Strong en la cara con una patadota. Strong rodó hacia afuera... Strong regresó mientras Romero atacaba a Strong con un sliced bread. Romero cubrió a Strong, pero solo llegó a dos. Strong se recuperó y macheteó a Romero y luego lo derribó con una patada voladora. Strong cubrió a Romero para una cuenta de solo dos segundos. Romero luego DDT a Strong y lo cubrió, ¡pero Strong se liberó a los dos segundos! Ambos hombres estaban ahora en la cuerda superior... Romero realizó un sliced bread a Strong desde la cuerda superior. Romero estaba en la ceja del ring y se dirigió a la cuerda superior... Strong se levantó mientras Romero lo mandaba al suelo... Romero se lanzó del esquinero, pero fue atrapado con una gran rodilla en la cara y luego, Strong atacó a su rival y lo cubrió para la victoria. El Final End of Heartache de Roderick Strong. Valoración 6.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha interesante, buena. Rocky Romero tiene mucho talento y además, ayuda mucho tras bambalinas, a la relación de AEW con NJPW y con el CMLL, veremos si Tony Khan lo premia no solo dándole trabajo, sino impulsándolo a nivel de talento individual.

Contras Lo único negativo fue que el combate no fuera titular, en un evento en donde, se suponía, siempre se defendían todos los títulos.



DURING THE BREAK:

Roderick Strong continues to dismantle the back of Rocky Romero! Watch #AEWBOTB LIVE on TNT!@roderickstrong | @azucarRoc pic.twitter.com/g3PO2Wsoar — All Elite Wrestling (@AEW) April 14, 2024

Rocky Romero keeping the Undisputed Kingdom on their toes! Watch #AEWBOTB LIVE on TNT!@roderickstrong | @azucarRoc pic.twitter.com/w0jZZnzw4B — All Elite Wrestling (@AEW) April 14, 2024

► Tras el combate, The Undisputed Kingdom se cansó de Kyle O’Reilly y su negativa a unirse a ellos y le dieron una tremenda paliza. Y es que O’Reilly le deseó suerte a Romero antes de lal ucha en backstage, eso tampoco gustó.

► Serena Deeb retó a una lucha a Yuka Sakazaki la próxima semana en Collision, porque ya está en el lugar 3 del ranking femenil y quiere llegar hasta la cima.

“The Professor” Serena Deeb is keeping an eye on her ranking and extends a challenge! Watch #AEWBOTB X LIVE on TNT!@SerenaDeeb | @YukaSakazaki pic.twitter.com/vd8F7E7QvR — All Elite Wrestling (@AEW) April 14, 2024

AEW BATTLE OF THE BELTS X | Resultados en vivo | Athena vs. Red Velvet ►3- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) vs. Red Velvet Antes de que la campana sonara, las dos mujeres se estrecharon la mano cumpliendo con el Código de Honotr. Ambas se entrelazaron al iniciar el combate en una toma de réferi. Athena tuvo a Red contra las cuerdas mientras el réferi pedía que la liberara. Red agarró el brazo de Athena, quien lo convirtió en un candado a la cabeza. Athena luego puso a Velvet en un candado a la cabeza...el agarre se rompió cuando Velvet derribó a Athena y luego la puso en un candado a la cabeza...el agarre se rompió cuando Velvet golpeó a Athena. Athena cayó al suelo y Velvet la colocó en la ceja del ring. Athena recogió a Velvet y la dejó caer de cara en el esquinero y luego en la ceja del ring mientras pasábamos a comerciales a doble pantalla. Ambas mujeres estaban de vuelta en el ring cuando Athena golpeó a Velvet con una gran lazo al cuello en la esquina. Velvet se recuperó y contraatacó, pero Athena fue demasiado para ella y la dejó en la lona. Athena le dio una patada a Velvet en la espalda y luego la levantó del cabello. Athena le dio una patada a Velvet en el pecho...Velvet luchó de vuelta, pero Athena luego levantó a Velvet para un gran spinebuster. De vuelta del corte comercial, Velvet derribó a Athena y luego golpeó a la campeona con rodillas dobles en la parte posterior de la cabeza. Velvet cubrió a Athena para apenas una cuenta de dos. Athena recogió a Velvet y la estrelló de espaldas y luego la levantó de nuevo, ¡pero Velvet contraatacó e hizo rodar a Athena solo para una cuenta de dos! Athena luego recogió a Velvet y la estrelló en el suelo. Athena cubrió a Velvet, ¡pero Velvet salió a los dos segundos! Athena estaba en la cuerda superior cuando Velvet la siguió y la envió al suelo. Velvet luego golpeó a Athena con una gran patada giratoria ¡y luego DDT a Athena! Velvet cubrió a Athena, ¡quien se liberó a los dos segundos! Velvet subió al esquinero mientras Athena rodaba al suelo. Velvet se lanzó desde la segunda cuerda cuando Athena atrapó a Velvet y la estrelló con fuerza en el suelo. Athena luego envió a Velvet de vuelta con un gran golpe con la bota en la cara. Athena levantó a Velvet del cabello y la envió contra las pantallas LED. Athena rodó a Velvet de vuelta en el ring.. Velvet hizo una rodada a espaldas a Athena, quien salió a los dos. Athena luego dejó caer a Velvet y bajó del esquinero rematándola con su movida final. Athena cubrió a Velvet para retener. El Final O-Face de Athena. Valoración 6.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una interesante y buena lucha femenil, mereció el evento estelar esta noche.

Contras Nada malo para destacar.



► Tras la contienda, Billie Starkz y Athena atacaron a Red Velvet hasta que Queen Aminata salió a la defensa.