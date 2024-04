Roxanne Pérez: «Soy la mejor, no de NXT, sino de WWE»

Ser campeona en la WWE te puede dar muchas cosas y una de ellas es la confianza de saber que eres una de las mejores del elenco y no solo eso sino de que la compañía también lo ve. Ese es el caso de Roxanne Pérez, que desde que recuperó el Campeonato Femenil NXT no tiene abuela:

«Hace nueve años, una joven e ingenua Roxanne Pérez hizo una aparición en ‘Total Divas’ y le rogué a Natalya que me diera consejos. Le supliqué que me mostrara cómo convertirme en una Superestrella de la WWE, ¿y qué hizo Natalya por mí? Nada. Nada en absoluto. Entonces, ¿qué hice yo? Nueve años después, me di cuenta de que ya no necesito a ninguno de mis héroes. Necesito a Natalya. Todo lo que necesito soy yo, yo misma y mi título. Esta noche, ‘The Boat’ chocó contra ‘The Prodigy’, y se hundió».

► Roxanne Pérez, ¿la mejor de WWE?

Pero ella no solo se considera la número uno de la marca amarilla donde ostenta la corona sino del imperio de la lucha libre al completo, algo a lo cual Rhea Ripley (Campeona Mundial) o Bayley (Campeona WWE), entre muchas otras luchadoras, tendrían algo que decir.

«Sin duda, esto marca el comienzo de una nueva era, ¿sabes? Durante mucho tiempo llevé el nombre de ‘The Prodigy’ sobre mis hombros y sentía la presión de estar a la altura de él. Pero ahora, en esta nueva etapa de Roxanne, simplemente sé que soy ‘The Prodigy’. Sé quién soy. Sé que soy una de las mejores, no solo en NXT, sino en toda la WWE«, decía recientemente la joven monarca de 22 años en Those Wrestling Girls.

Esta nueva (desde hace unos cuantos meses) actitud de Roxanne Pérez se debe a haberse dado cuenta de que mostrarse solo como una chica buena que busca sus oportunidades sin querer molestar a nadie no le funcionaba. A pe pesar de que ya había sido Campeona NXT.

