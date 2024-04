El próximo episodio de WWE NXT (16/4) toma forma

Habiendo quedado atrás el programa de NXT posWrestleMania XL y Stand & Deliver durante el cual se vio a Ilja Dragunov y Trick Williams acordar una lucha por el Campeonato NXT para dentro de dos semanas o a Roxanne Pérez defendiendo el Campeonato Femenil NXT ante Natalya se confirman cuatro luchas que se darán en el siguiente.

Noam Dar y Dijak lucharán en un mano a mano después de que el exCampeón Norteamericano se encontrara con Meta-Four durante el programa del 9 de abril y los cuestionara acerca de quien tuvo la idea de parodiarlo en el Premium Live Event. El líder de la facción se señaló a sí mismo y su compañero y próximo oponente lo amenazó.

También colisionarán Sol Ruca y Lola Vice. Ambas se encontraron en el vestuario mientras se emitía el show cuando la expeleadora de MMA entró a él furiosa con Natalya y Sol intentó calmarla. Pero no consiguió más que enojarla todavía más, que le dijera que se volviera a la playa de la que había salido y que la llamara basura.

🔥🔥🔥

With the announcement of the NXT Women's North American Championship, things are heating up in the women's division…#WWENXT pic.twitter.com/XgmpMkTZp2

— WWE (@WWE) April 10, 2024