Roxanne Pérez derrota a Natalya y retiene el Campeonato Femenil NXT

La nueva campeona de NXT, Roxanne Pérez, tuvo que defender su cetro en su primer programa de la marca, aunque era algo que estaba evitando.

La Prodigio, se congratuló de su logro en el fin de semana de WrestleMania, pero la ex campeona, Lyra Valkyria apareció para exigir una revancha, esto pese a tener el brazo lesionado.

Tatum Paxley apareció y abrazó a Lyra para impedir que luchara y se lastimara más, pero Valkyria pidió que la dejara, pero Tatum no solo se lo impidió si o que la lanzó contra la escalinata para lastimarla aún más.

Posteriormente, apareció Natalya, quien exigió una lucha por el cetro, asegurando que ese título es el que le falta en WWE, por lo que Eva llegó para pactar el encuentro.

Aunque Roxanne intentó atacar temprano a Nattie, ésta demostró su fuerza con un candado al brazo y luego una bofetada y un lazo. La campeona sufrió bastante, pues aunque intentó contestar la experimentada luchadora la trajo barriendo el ring varios minutos.

