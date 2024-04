Roxanne Pérez: «De Total Divas a ser Campeona NXT»

Roxanne Pérez está en el mejor momento de su carrera. Ganó el Campeonato Femenil NXT por segunda vez derrotando a Lyra Valkyria en Stand & Deliver 2024 y lo retuvo con éxito ante Natalya en el programa del 9 de abril. Ello después de haber debutado en WWE RAW el 8 de abril venciendo a Indi Hartwell. «The Prodigy» lleva mucho tiempo construyéndose como Superestrella en el territorio de desarrollo y nunca ha dejado de mejorar, por lo que seguro que mañana será una versión superior a hoy.

Pero antes la joven luchadora se tomó un momento para valorar su presente en NXT Digital Exclusive:

«Hace nueve años, una joven e ingenua Roxanne Pérez hizo una aparición en ‘Total Divas’ y le rogué a Natalya que me diera consejos. Le supliqué que me mostrara cómo convertirme en una Superestrella de la WWE, ¿y qué hizo Natalya por mí? Nada. Nada en absoluto. Entonces, ¿qué hice yo? Nueve años después, me di cuenta de que ya no necesito a ninguno de mis héroes. Necesito a Natalya. Todo lo que necesito soy yo, yo misma y mi título. Esta noche, ‘The Boat’ chocó contra ‘The Prodigy’, y se hundió».

A continuación vemos a una pequeña Roxanne Pérez apareciendo en Total Divas para pedir consejo a Natalya y The Bella Twins:

A 13 year old Roxanne Perez on Total Divas asking Natalya and Brie Bella for advice. This is the Long Term Booking the world needs 🥹 pic.twitter.com/6hue6fkEyd

— Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) December 15, 2022