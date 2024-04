El año pasado, Damian Priest alcanzó un hito importante al ganar el maletín de Money in the Bank el año pasado, posicionándose para un futuro Campeón Mundial. Varios meses después, esta oportunidad se hizo realidad en WrestleMania 40 el domingo cuando Priest aprovechó la victoria de Drew McIntyre sobre Seth Rollins por el Campeonato Mundial de peso completo, y realizar el canje exitoso de su maletín, logrando así el hito más significativo de su carrera hasta el momento.

► Damian Priest canjeó su maletín en WrestleMania 40

Durante una aparición reciente en WWE The Bump, Damian Priest habló sobre su reciente canje de su maletín de Money In The Bank en WrestleMania. Priest explicó que había estado esperando la oportunidad y el momento perfectos para cobrar su contrato. También dijo que sacar provecho de WrestleMania le proporcionaba el escenario ideal, y encontró el momento más oportuno para cobrar su oportunidad; de hecho, el hoy Campeón Mundial de Peso Completo sintió que su decisión era estratégica y significativa, lo que hizo que su victoria fuera aún más especial.

“He estado diciendo que quería la oportunidad perfecta, el momento, el momento, todo, tenía que ser perfecto. WrestleMania, no puede ser más perfecto que eso. Entonces este era el momento”.

Ahora inicia la nueva era de Damian Priest como Campeón en WWE, y si le sumamos el hecho de que ya ha firmado un nuevo contrato con la compañía, los siguientes meses lucen prometedores para el miembro de The Judgment Day, y habrá que ver cómo se desarrollan los eventos para él durante las siguientes semanas.