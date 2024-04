Daniel Garcia: «No soy de los mejores del mundo»

Daniel García se sincera desde el incierto momento en que se encuentra actualmente en AEW al término del reciente episodio de Collision, donde venció a Angélico. Está en una racha de cuatro victorias pero no pudo ganar el Campeonato TNT el mes pasado y no está programado para Dynasty.

► Daniel García se sincera

«Angélico es realmente bueno. Angélico es realmente bueno, amigo. Casi me arranca la pierna del cuerpo durante el combate. Me está doliendo horrores en este momento. Por eso estoy sentado, no puedo estar de pie. Pero se siente bien obtener muchas victorias clave últimamente contra personas realmente talentosas. Bryan Keith, Komander, Angélico, Lee Moriarty la semana pasada. Es bueno conseguir estas victorias, pero no soy iluso.

«No voy a ser como todos los demás en este vestuario que cada semana salen en la televisión y dicen en el vestuario a cualquiera que lo escuche que soy el mejor. No, yo soy el mejor. Soy el mejor luchador. No, yo soy el mejor luchador. Eso no soy yo, y porque no lo soy. Sé que no lo soy. No soy tonto. No soy iluso. Sé que no soy uno de los mejores del mundo en este momento. Tengo muchas debilidades en mi juego que necesito solucionar, y tengo una gran brecha que necesito cerrar en el vestuario de AEW que me separa mucho de los mejores en este momento. No soy el mejor. No soy el más fuerte. No soy el más rápido. Pero creo que podría ser el que más trabaja. Voy a seguir trabajando hasta que esa brecha se estreche un poco. O al menos voy a morir en el intento.»

