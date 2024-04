Natalya: «Me gustaría participar en Bloodsport»

Bloodsport X contó con la participación de las Superestrellas de WWE Shayna Baszler y Charlie Dempsey. ¿El siguiente evento contará con Natalya? «The Queen of the Harts» estuvo allí para apoyar a sus compañeros y a la comunidad de la lucha libre y durante una reciente entrevista con Fightful dijo que le gustaría participar en algo así.

HOLY F*CK! Shayna Baszler is not messing around at today’s Bloodsport!pic.twitter.com/qtU8Cqcnd4 — Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) April 4, 2024

► Natalya quiere luchar en Bloodsport

«Me encanta que todos podamos celebrar la lucha libre este fin de semana (la entrevista fue durante WrestleMania XL). Para mí, este es el WrestleMania más grande en la historia de la WWE. Es increíble. Pero cuando tenemos WrestleMania, todos nos unimos y celebramos como una familia, como una comunidad. Vi a tantas personas geniales detrás del escenario. Sí. Es genial porque Nick (Khan) realmente apoya a la comunidad de la lucha libre y eso es algo tan genial de ver. Así es como nuestra industria ha evolucionado tanto. Me sentí muy emocionada de ver a Nick allí apoyando a Shayna y a Josh Barnett. De hecho, entrené con Shayna y Josh Barnett antes de que Shayna siquiera viniera a la WWE. Entrené con Josh Barnett hace muchos años y es un gran entrenador. Pero fue emocionante estar allí celebrando la lucha libre. Eso es lo que estamos haciendo este fin de semana. Para mí, amo toda la lucha libre. Veo de todo y creo que es importante apoyar a nuestros amigos y esta comunidad, pero también apoyarnos mutuamente porque este fin de semana estamos disfrutando. Estamos disfrutando mucho.

«Creo que después de haber entrenado con Josh. Josh me ha ayudado mucho, especialmente con mi juego de sumisiones y especialmente después de entrenar en la Dungeon con mi familia en Calgary y la Dungeon que TJ y yo tenemos ahora. Me encantaría hacer algo como Bloodsport. Creo que fue genial. Fue un ambiente tan fantástico. Los fanáticos que estuvieron en ese espectáculo hicieron que el espectáculo fuera muy divertido y me encantaría hacer algo así. Creo que es genial que la WWE esté haciendo más cosas como esa. Creo que cuando vimos a Jordynne Grace en el Royal Rumble de mujeres, es como, ‘Esto es increíble’. Esto es una señal de cómo está cambiando la industria. Incluso ayer pude ir a visitar a Aja Kong en Stardom y pude ver a Kyoko Inoue. Aja y yo hicimos equipo antes de que yo llegara a la WWE. Hice una gira con Aja y Kyoko Inoue y para que la gente las vea y vea a las mujeres en Stardom y celebre lo que estas mujeres hacen, ponen sus corazones en juego. Me hizo sentir muy orgullosa de poder apoyarlas.»