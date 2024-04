La Attitude Era es la época de la WWE más recordada. Ello no significa que sea la mejor, ahí entra el gusto de cada fanático. Podría considerarse que hoy la compañía vive su mejor momento. Pero tendrán que pasar unos años para que podamos mirar atrás y recordar esta etapa como se hace con aquella, que llevó al imperio de la lucha libre a vencer a la WCW alcanzando niveles nunca vistos de mediados de los 90 a comienzos de los 2000 llevando el producto a un plano más adulto, controvertido y violento.

► «Sin Paul Heyman, no habría Attitude Era»

Fue una era aquella que no hubiera ocurrido sin Paul Heyman. Eso mismo señala D-Von Dudley en Gabby AF:

«La inducción completa de Paul fue genial porque realmente se lo merecía. Paul ayudó a cambiar la cara de la lucha libre profesional, junto con Cactus Jack, Terry Funk y Onita, al traer ese estilo de Japón a Estados Unidos cuando nació ECW. Pero, con las ideas y la dirección de Paul Heyman y cómo manejó esa compañía, fue grandioso, ya que le dio oportunidades a un montón de marginados cuando otras organizaciones de lucha libre no se habrían atrevido a hacerlo. Nos convirtió en estrellas. Me gusta decir que éramos estrellas en ECW, pero nos convertimos en superestrellas en la WWE. Para poder llegar a ser esa superestrella, primero teníamos que ser una estrella, y Paul Heyman nos ayudó a lograrlo. Muy merecido que esté siendo inducido en el Salón de la Fama. De nuevo, si no fuera por él, no habría habido era Attitude, no habría Stone Cold Steve Austin, no habría ninguno de nosotros, así que estoy muy feliz y orgulloso de que esté en el Salón de la Fama.

«Su discurso, por otro lado, fue un poco loco porque nadie había hablado así en el Salón de la Fama. Mantuvo la autenticidad, pero nadie lo había hecho antes, y el lenguaje que se estaba utilizando, lo escuché en la arena, así que no sé qué estaban censurando, pero estoy seguro de que puedes entender lo que estaba diciendo aunque estuviera siendo censurado. Creo que es la primera vez que alguien lo hace y eso es simplemente típico de Paul Heyman. No va a ser como todos los demás, Paul va a ser Paul y va a ser entretenido. Estarás pegado a la TV desde el momento en que aparece hasta que dice buenas noches.»