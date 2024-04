Eric Bischoff ataca a Tony Khan y Dave Meltzer

Tony Khan explicaba de la siguiente manera en IndieWire recientemente el renacimiento que está viviendo la lucha libre en estos momentos:

«Existen varios factores importantes que han contribuido al gran renacimiento que ha experimentado la lucha libre en los últimos años. Creo que proviene de la gran competencia en la lucha libre en este momento, y del hecho de que hay tantas grandes estrellas compitiendo en este momento. Todos saben que lo más real en la lucha libre es la competencia entre las empresas. Las empresas se odian entre sí, y será un recurso natural que impulse la industria. Quieren vencerse entre sí y llevarse a todos los agentes libres, y eso hace que sea interesante para todos los demás.»

► Eric Bischoff contra Tony Khan

Unas palabras las del presidente de AEW que han provocado, entre otras muchas respuestas, no pocas burlas pues estaría diciendo que la casa Élite compite con WWE, lo cual es cierto en algunos sentidos, como la contratación de Will Ospreay, pero no en cuanto a la mayoría de cuestiones; ni siquiera estarían en la misma liga ambas empresas.

Y, como no podía ser de otra forma, Eric Bischoff se ha reído de Tony Khan:

«Un comentario de cinco estrellas (payaso) de alguien que se engaña pensando que está viviendo una versión del 2024 de las Monday Night Wars. Está generando números inferiores a los de la WCW en 1992 y sus asistencias en vivo no están muy lejos. Sigue tejiendo esa fantasía, Tony, y observa cómo tu negocio se desploma como resultado.»

Five star 🤡 comment from a goof who wants to believe he’s in a 2024 version of the Monday Night Wars. He’s delivering less than WCW numbers from 1992 and his live gates aren’t far behind. Keep spinning that fantasy Tony, and keep watching your business crater as a result. https://t.co/NmhuAMyou4 — Eric Bischoff (@EBischoff) April 15, 2024

Y como consecuencia de estas palabras estuvo recibiendo muchos mensajes y también contestando a algunos:

At this rate, it will take 15 years for Dynamite to deliver one year of Nitro audience. https://t.co/4b64yS2Ni6 — Eric Bischoff (@EBischoff) April 15, 2024

«A este paso, a Dynamite le va a tomar 15 años alcanzar la audiencia de Nitro».

Have you seen the cliff dive AEW has taken on YouTube over the last 6 months? If not, check out the deep dive we did with YouTube expert Ant Evans (who built the UFC YouTube channel) on #WiseChoices on https://t.co/JMxRhXvtju. Your “cutting cords” excuse is weak shit, cosplay… https://t.co/7PDWIFYUS2 — Eric Bischoff (@EBischoff) April 15, 2024

— «Jajaja, comparando audiencias de 1996 con las de hoy en día. La mayoría de la gente corta los cables, tiene tantas opciones de streaming. Pueden ver al día siguiente en YouTube, etc. En 1996 solo había una cosa que hacer. Ver la televisión en vivo. Nunca tuviste un pensamiento original: NWO (Japón), luchadores (ECW), todas tus estrellas más grandes (WWE)».

— «¿Has visto el desplome de AEW en YouTube durante los últimos 6 meses? Si no, echa un vistazo al análisis detallado que hicimos con el experto en YouTube Ant Evans (quien construyó el canal de YouTube de UFC) en #WiseChoices en http://83Weeks.com. Tu excusa de «cortar cables» es débil, basura de analista disfrazado de Dave Meltzer y su gente».