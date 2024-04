Así va el cartel de NXT Spring Breakin’

En la más reciente edición de NXT, se dieron varias situaciones que nos permiten ya actualizar aquí en SÚPER LUCHAS el cartel de lo que serán las dos noches del especial NXT Spring Breakin’ 2024, el cual se realizará los días martes 23 de abril y martes 30 de abril. Ya hay siete luchas confirmadas para las dos noches.

► Semana 1 NXT Spring Breakin’ 2024 (23 de abril)

1- BEACH BRAWL; SIN DESCLAIFICACIÓN: Sol Ruca vs. Blair Davenport.

2- The D’Angelo Family (Tony D’Angelo, Channing Lorenzo «Stacks» y Luca Crusifino) (con Adriana Rizzo) vs. No Quarter Catch Crew (Charlie Dempsey, Damon Kemp y Myles Borne).

3- CAMPEONATO FEMENIL NXT; TRIPLE AMENAZA: Roxanne Pérez (c) vs. Lyra Valkyria vs. Tatum Paxley.

4- CAMPEONATO NXT: Ilja Dragunov (c) vs. Trick Williams — Si Trick Williams pierde, deberá abandonar NXT.

Firma de contrato para la lucha de NXT Underground entre Natalya y Lola Vice de la próxima semana.

► Semana 2 NXT Spring Breakin’ 2024 (30 de abril)

1- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Oba Femi (c) vs. Ivar.

2- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Axiom y Nathan Frazer (c) vs. Authors of Pain (Akam y Rezar) (con Scarlett, Karrion Kross y Paul Ellering).

3- NXT UNDERGROUND MATCH: Natalya vs. Lola Vice.