Nick Khan da pistas sobre posible sede de WrestleMania 41

WrestleMania 40 ya quedó en los registros, siendo uno de los eventos mejor llevados según la opinión pública, y la construcción de cara a su próxima edición está todavía muy lejos, aunque en primer lugar tendrán que definir una sede para WrestleMania 41, aunque hasta hace unos meses se rumoraba que Minneapolis podía albergar este evento.

► Las Vegas sería una posible sede de WrestleMania 41

Nick Khan, durante su discurso en el Congreso Mundial de Deportes de SBJ, brindó información sobre los planes para WrestleMania 41, adelantando no coincidirá con la Final Four del Torneo Masculino del baloncesto de la NCAA. También mencionó que Las Vegas se encuentra entre las ciudades consideradas para albergar el evento.

El presidente de la WWE enfatizó a través de Arash Markazi de The Sporting Tribune que si bien la ubicación de WrestleMania 41 no ha sido definida, aseguró que el evento no volverá a llevarse a cabo en un estadio al aire libre de la costa este (como fue este año).

«El presidente de la WWE, Nick Khan, aún no estaba listo para anunciar la ubicación de WrestleMania en 2025, pero dijo que se puede asumir que no volverá a ser en un estadio al aire libre de la costa este y que no se enfrentará cara a cara con el Otra vez la Final Four. Las Vegas es una de las ciudades bajo consideración”.

Hay que destacar que WrestleMania 40 fue la primera edición que se llevó a cabo bajo el régimen de Triple H, por lo que mucho podría cambiar en la siguiente edición, teniendo en cuenta que la sede de este año fue «heredada».