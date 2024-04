Natalya elige el mejor Sharpshooter fuera de la familia Hart

El Sharpshooter es uno de los movimientos más reconocibles de la lucha libre profesional. Bret Hart lo popularizó y lo convirtió en inmortal después de haberlo aprendido de su padre, Stu Hart. «The Hitman» lo usaba para terminar a sus oponentes e incontables luchadores a lo largo de los tiempos lo han hecho también o lo han tenido como una maniobra de su arsenal. Si pensamos en quién lo ha usado mejor no podemos salirnos de la familia Hart.

► El mejor Sharpshooter fuera de la familia Hart

Ahora, ¿y fuera de ella? Por ello le preguntaron recientemente a Natalya, quien también usa la maniobra, en Fightful.

«Dios, mío, Tyson Kidd«.

Antes de retener que retirarse por problemas de salud, el ahora productor de WWE aplicaba habitualmente el Sharpshooter y finalizó unos cuantos combates con esa llave.

Nattie también aconseja a Lola Vice mejorar su versión del movimiento; camino a la lucha que ambas tendrán en NXT Spring Breakin’ 2024:

«Lola puede besarme el trasero. Lola puede besarme el trasero, y su Sharpshooter, por cierto, necesita mejorar. Pero eso realmente me sorprendió, y luego la forma en que simplemente estaba bailando después, sinceramente me dejó atónita. Pensé: ‘No tengo palabras para lo estúpida que te ves en este momento’. Pero debo decir que el combate que tuve contra Lola Vice hace unas semanas en NXT, me impresionó. Realmente me impresionó. No ha estado luchando tanto tiempo para ser tan buena, y lo fue. Pensé: ‘Wow, ella lo entiende’. Creo que va a ser una gran jugadora en WWE en nuestra división femenina. Creo que va a ser fenomenal.»

