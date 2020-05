Esta mañana, comunicamos la lamentable noticia de que la ex superestrella de la WWE Shad Gaspard falleció a sus 39 años, cuando su cuerpo fue encontrado en la playa de Venice Beach, California por dos ciudadanos que caminaban por el sitio durante la madrugada.

Este lunes habíamos informado que Gaspard se encontraba nadando en Venice Beach, California, el domingo pasado mientras estaba con su hijo de 10 años, y una fuerte ola lo arrastró, aunque antes de aquello, logró instruir a los rescatistas para que pudieran salvar la vida de su hijo. A partir de allí, no se supo nada de él y luego de una intensa búsqueda, eventualmente los rescatistas de la guardia costera suspendieron la misma.

► Reacciones al fallecimiento de Shad Gaspard

Defintivamente, Shad Gaspard dejó la tierra como un héroe al lograr anteponer la vida de su hijo a la suya, y durante su vida no fue ajeno a este tipo de obras tampoco, ya que en el 2016 logró interrumpir un robo a mano armada hasta que llegara la ayuda policial. Muchos lo recuerdan por aquello, mientras que otros lo recuerdan por sus divertidos segmentos en su paso por WWE mientras fue miembro de Cryme Time junto a JTG.

Además del mensaje de condolencias que extendió WWE más temprano hoy, a continuación describimos las principales reacciones que produjo el fallecimiento de Shad Gaspard en el mundo de la lucha libre:

"Un héroe de la vida real"

“Save my son.” As a new parent, this was deep. Thank you for showing us all what a true Father does - being a hero to your children. #RIPShadGaspard — Singh Brothers (@SinghBrosWWE) May 20, 2020

"Salva mi hijo" "Como nuevo padre, esto fue profundo. Gracias por mostrarnos lo que un verdadero padre hace - ser un héroe para tus hijos"

Today we will hear of memories of Shad as a performer and as a friend. But none of that will compare to his final act; a father protecting his son. #RIPShadGaspard pic.twitter.com/Sw567H4SUK — Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) May 20, 2020

"Hoy escucharemos recuerdos de Shad como luchador y como amigo. Pero nada de eso se comparará con su acto final; un padre protegiendo a su hijo."

We are deeply saddened to learn of the passing of Shad Gaspard. Our thoughts and prayers are with his family. 🙏🏼#RIPShadGaspard pic.twitter.com/zO7Z574QzL — ROH Wrestling (@ringofhonor) May 20, 2020

"Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Shad Gaspard. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia."

RIP Shad Gaspard My heart goes out to Shad’s wife and child. My prayers that his memory will soothe their sadness over time.#RIPShadGaspard @Shadbeast https://t.co/tzUH1oZ5yL — Mick Foley (@RealMickFoley) May 20, 2020

"QEPD Shad Gaspard. Mi corazón está con su esposa e hijo. Mis oraciones de que su memoria alivie su tristeza en el tiempo."

"¡Un verdadero héroe!"

Sending my love and prayers to Shad loved ones during this time. #RIPShadGaspard — $asha Banks (@SashaBanksWWE) May 20, 2020

"Enviándoles mi amor y oraciones a los seres queridos de Shad durante este tiempo."

Shad died a hero, saving his son’s life. As a parent, there are no words to even explain that. He was a really positive & funny guy every time we spoke, just a good dude. Prayers for his family during this horrible time. #RIPShadGaspard 🙏 pic.twitter.com/qD5GkNUyje — TAZ (@OfficialTAZ) May 20, 2020

"Shad murió como un héroe, salvando la vida de su hijo. Como padre, no hay palabras para explicar eso. Era un tipo muy positivo y divertido cada vez que hablamos, solo un buen tipo. Oraciones por su familia durante este tiempo horrible."

"Que desgarrador"

He always greeted you with that big smile and a giant hug.. and always made sure others were accommodated.. The world lost a genuinely good man. My heartfelt condolences to his family #RIPShadGaspard — Jay 'Christian' Reso (@Christian4Peeps) May 20, 2020

"Siempre te saludaba con esa gran sonrisa y un abrazo gigante ... y siempre se aseguraba de que los demás estuvieran cómodos... El mundo perdió a un hombre realmente bueno. Mi más sentido pésame a su familia"

All Elite Wrestling joins the wrestling world in mourning the death of Shad Gaspard, our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/ctZDFJ8FQb — All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 20, 2020

"All Elite Wrestling se une al mundo de la lucha libre para llorar la muerte de Shad Gaspard, nuestros pensamientos están con su familia y amigos."

"¡Voy a extrañar a mi hermano! ¡Incluso al asarme para mi gusto en pantalones cortos! Nominado al premio Warrior. Un verdadero héroe."

Y aquí presentamos algunos segmentos divertidos de Shad Gaspard y JTG en WWE:

#RIPShadGaspard One of my favourite Cryme Tyme segments - teaming up with @JohnCena to destroy @JCLayfield's limo pic.twitter.com/Q11CQK5AJm — On This Day in WWE (@WWEotd) May 20, 2020

"Uno de mis favoritos segmentos de Cryme Time - Haciendo equipo con John Cena para destruir la limosina de JBL"

Uno de los recordados momentos que dejó Cryme Tyme en su paso por WWE. #RIPShadGaspard pic.twitter.com/cuANmwreMl — Dos dos solo dos (@dosdossolodos) May 20, 2020

Spider-Man vs Shad aka “Batman” pic.twitter.com/z1KD1YKS9f — Ryan Satin (@ryansatin) May 20, 2020