Hace pocas horas, habíamos informado que la ex superestrella de la WWE Shad Gaspard desapareció mientras nadaba en Venice Beach, California el domingo mientras estaba con su hijo de 10 años, según lo había reportado el portal TMZ. Desde ese entonces, se ha procedido a la búsqueda desesperada de Gaspard, de 39 años, tanto por el mar como por el aire. El menor de edad sí logró ser rescatado antes de que una ola impactara en el luchador.

A pesar de los esfuerzos que han implementado en su búsqueda, la situación no es para nada alentadora. Hace unas horas, Dave Meltzer informó vía Twitter que un amigo suyo estaba en el sitio y dijo que el panorama no se veía bien, y no habían señales de Shad Gaspard.

Regarding Shad Gaspard, just heard from a friend at the location right now. It does not look good, they continued the search this morning and no sign of him.

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) May 18, 2020