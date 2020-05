ÚLTIMA HORA: Shad Gaspard falleció a los 39 años

Este lunes habíamos informado que la ex superestrella de la WWE Shad Gaspard desapareció mientras nadaba en Venice Beach, California, el domingo pasado mientras estaba con su hijo de 10 años. Desde ese entonces, se procedó a la búsqueda desesperada de Gaspard, y logró rescatarse al menor de edad, no así al luchador de 39 años. Inclusive, los rescatistas de la guardia costera abandonaron la búsqueda de Gaspard.

► Shad Gaspard falleció a los 39 años

A pesar de que hasta anoche había algo de esperanzas respecto a la posibilidad de encontrarlo con vida, lamentablemente, tenemos que comunicar la penosa noticia de que la ex superestrella de la WWE, Shad Gaspard, falleció a los 39 años.

Esta madrugada se logró encontrar un cuerpo no identificado en la arena de Venice Beach, cerca de donde Gaspard desapareció el domingo. El descubrimiento fue hecho por dos personas que caminaban por la playa alrededor de la 1:30 de la madrugada, hora local, y el cuerpo fue hallado a mitad de camino entre el muelle de Venice Beach y el cuartel general de los salvavidas, según informó un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Según informó TMZ esta mañana, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles celebró una conferencia de prensa y confirmó que el cuerpo encontrado era el de Shad Gaspard.

Una vez confirmada esta noticia, WWE emitió el siguiente boletín sobre el fallecimiento de Gaspard:

"Shad Gaspard fallece

WWE se entristece al saber que la ex superestrella de WWE Shad Gaspard falleció a la edad de 39 años.

Gaspard desapareció mientras nadaba con su hijo en Venice Beach, California, el 17 de mayo. En su acto final, Gaspard instruyó a los socorristas para salvar la vida de su hijo.

Gaspard fue mejor conocido en la WWE como miembro de Cryme Tyme, junto a JTG. El dúo favorito de los fanáticos unió fuerzas memorablemente con John Cena durante su rivalidad de 2008 con JBL, y compitió por los campeonatos de parejas WWE en SummerSlam 2009. Shad y JTG se enfrentarían después entre sí en el 2010.

Antes de entrar en el cuadrilátero, Gaspard jugó baloncesto en Georgia Perimeter College. También fue un ex guardaespaldas de P.Diddy, Britney Spears y Mike Tyson.

Admirado por sus amigos y colegas por su calidez y humor, Gaspard no era ajeno a los actos heroicos. En 2016, rompió un robo a mano armada en Coral Springs, Florida, inmovilizando al sospechoso hasta que llegó la policía.

Gaspard también era un individuo con múltiples talentos, creando su propia novela gráfica y actuando en varios programas de televisión y películas, incluidos "Brothers" y "Think Like a Man Too".

WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Gaspard."

De parte de SÚPER LUCHAS, también extendemos nuestras condolencias a la familia y amigos de Gaspard.