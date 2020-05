La lucha libre mundial en este momento se reduce a WWE y AEW, no más. Sin acción en México, Japón, Puerto Rico y Japón, las únicas opciones en mayo de 2020 son las dos gigantes de norteamérica. Por eso, para ponerle un poco de color a esta cuarentena, entraremos en un juego que seguramente dará mucha tela por cortar. ¿Qué luchadores de WWE triunfarían en AEW (y viceversa)? Hoy arrojaremos nuestros 5 candidatos en esta segunda parte.

► Asuka

Unas de las dificultades de incursionar en WWE siendo extranjero es la barrera lingüística. Si Asuka tan sólo manejara un inglés fluido, probablemente estaría alternando reinados constantemente a la par de Becky Lynch y Charlotte Flair (y no uno cada de tanto en tanto).

Quedó demostrado en los últimos meses que la nipona sabe qué hacer cuando le alcanzan un micrófono, simplemente que no en el idioma indicado. El propio Vince McMahon le ha tomado gusto a su desenvolvimiento; no por nada ocupa hoy el lugar vacante que dejó "The Man". Este descubrimiento ha reavivado su carrera tras una caída efecto tobogán post-derrota en WrestleMania 33.

En tierras negras y doradas, que a nadie le quepa la menor duda, se convertiría en la Asuka 1.0/modo NXT/rostro de la división. Y no sólo por su talento nato, popularidad y carisma, también por la necesidad de reforzar una división femenil aún tambaleante en AEW.

► Cesaro

Cesaro con unos años menos podría ser en AEW lo que muchos esperaron de él en todo este tiempo en WWE. Mientras que en esta última debe conformarse con la etiqueta de "buen luchador" pero "no tanto como entertainer", en All Elite la atención estaría enfocada pura y exclusivamente en eso de "buen luchador", intentándose sacarle todo el juego posible a ello.

El suizo no es el más carismático y es verdad, como también lo es que sus 39 años no le hacen ningún favor si lo que busca es estelarizar PPVs y ganar Campeonatos Mundiales. Dejemos esto en claro, de todas formas: sin dudas, de cruzar el charco, se encontraría con sus mejores momentos y logros profesionales.

► Matt Riddle

Los estilos de AEW/NXT se asemejan en muchos aspectos. Ambos se dirigen a un mismo público, y por tal razón muchas de las estrellas de una marca podría hacer una transición exitosa hacia la otra.

No cuesta mucho imaginar a Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Adam Cole o Finn Bálor bajo el techo de los Khan, mas si tuviéramos que elegir a un solo nombre propio, ese sería Matt Riddle. "The King of Bros" aporta un aura de tipo "cool" que sintoniza con la percepción de los aficionados sobre All Elite, lo cual en realidad podría ser lo de menos si nos ponemos a pensar en las grandes contiendas que podría regalarnos ante rivales como Chris Jericho, Jon Moxley o Cody.

► The Usos

Uno de los objetivos principales de AEW desde el día uno fue el de ofrecer la mejor lucha por parejas del mundo, promesa que fue cumplida y con creces.

Bajo la supervisión de los los Young Bucks, la empresa se ha encargado de establecer un menú de competidores de primerísimo nivel:

desde los Lucha Bros, pasando por Santana & Ortiz, hasta Kenny Omega & Adam Page, la acción por duplas ha desembocado en algunos de los momentos más memorables en la corta existencia de la empresa. La adición de un dúo como los Uso resultaría por descontado en enfrentamientos de ensueño y luchas de "élite".

► Aleister Black

Por alguna razón difícil de explicar, desde los 90 para acá —comenzando con Undertaker en la WWF, sucedido por "The Crow" Sting más adelante y Raven en ECW—el fan de lucha libre ha tendido a ser especialmente receptivo al personaje oscuro.

The Fiend Bray Wyatt es hoy endiosado por aquel alter ego seductor digno de cualquier película de terror, pero en AEW, en cambio, no hay nadie que se acerque a este tipo de estereotipo. ¿Darby Allin, capaz, a pesar de ser más un punk anti-sistema? ¿Luther, el veterano maníaco que apenas tiene minutos en televisión?

Esta declaración quizá despeje cualquier duda y nos explique por qué probablemente nunca veamos a un enmascarado con poderes sobrenaturales en Dynamite: "Nuestra idea es presentar un producto más realista y centrado en lo deportivo". De todas formas, la discusión tomaría otro tono si en su lugar apuntásemos a Aleister Black, ¿verdad? Técnicamente dotado, con un look llamativo y un personaje interesante pero realista, el holandés puede tildar todos los casilleros de estrella y favorito del público.

