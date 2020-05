"Wednesday Night Wars" y COVID-19, una lucha contra la lógica

Cuando WWE y AEW quedaron casi en solitario en el panorama luchístico (además de Impact Wrestling) con sus particulares "Wednesday Night Wars" a pesar de la crisis del coronavirus, muchos consideraron que esta absoluta falta de competencia dentro de la industria haría que sus cifras de audiencia aumentaran. Pero sucedió lo contrario: tanto Raw, NXT y SmackDown como AEW Dynamite han visto disminuir sus telespectadores.

Una paradoja que puede explicarse en base a que los noticieros y programas en torno al COVID-19 acaparan una enorme cuota de pantalla, pero que también descansa en otro innegable hecho, puesto sobre la mesa por el periodista Dave Schilling y comentado así por Shane Helms.

Si hace un mes la dificultad para continuar con la maquinaria podía lucir mayor, ahora WWE y AEW tienen aún más vía libre, gracias al leve proceso de desconfinamiento en Florida y esa polémica declaración de la lucha libre como "actividad esencial" dentro de este estado.

Y parece que coincidiendo con el regreso de los Élite a Jacksonville, los episodios de categoría PPV en NXT y AEW Dynamite vuelven a las pantallas, en una competición esta semana que luce por todo lo alto. ¿Suficiente para elevar los ratings? Mientras USA Network y TNT presenten shows sin público, diría que no. Las "Wednesday Night Wars" entre estos programas se han convertido en una pugna contra natura por convencer a la gente de que la lucha libre puede concebirse sin un factor esencial.

Por una parte, NXT programa dos combates titulares, un regreso y un debut. He aquí el menú.

Mientras, AEW Dynamite no pondrá ningún oro sobre la mesa, pero sólo por el debut de Matt Hardy habrá que estar atentos.

