Dave Meltzer analiza las posibilidades de ver a Sting en AEW

Al respecto de los rumores que señalan a AEW como próximo destino del legendario Sting, Dave Meltzer escribió lo siguiente en el boletín del Wrestling Observer de la semana pasada.

«La razón de esto es que Sting ya no tiene un contrato de comercialización con WWE. Esto se ha unido a que Sting comenzó a twittear cosas sobre AEW, lo cual también indicaría que ya no está bajo contrato con WWE. Cody tuiteó algo como si hubiera escuchado algo. En lo que respecta a AEW, esto es lo que puedo decir: he preguntado y no he recibido respuesta a la pregunta».

Y ampliando sus informaciones en el podcast Saturday Night's Main Event, Meltzer se mostró más convencido de la posibilidad de que Sting acabe recalando en la empresa de Tony Khan.

«Obviamente, no tiene relación con WWE, lo que realmente me sorprende porque es uno de esos tipos que no pensaba dejaría de tener relación con WWE. Quiero decir, Ric Flair está igual. Ric Flair es agente libre.

«Pero sobre Sting, pienso que hay humo en el fuego. Primero, porque está tuiteando sobre AEW, y Sting no va a hacer eso a menos que esté prestando atención a algo que le interese, y ellos lo están reconociendo de alguna manera, aunque cuando les pregunto, no obtengo respuesta. Si no hubiera nada, estoy seguro de que me dirían que no hay nada.

«Así que creo que hay algo. Si ya han llegado a un acuerdo, lo anunciarán a su manera, porque a veces suelen esperar varias semanas. Y si no tienen un acuerdo, probablemente es algo que estén contemplando».