La lucha libre mundial en este momento se reduce a WWE y AEW, no más. Sin acción en México, Japón, Puerto Rico y Japón, las únicas opciones en mayo de 2020 son las dos gigantes de norteamérica. Por eso, para ponerle un poco de color a esta cuarentena, entraremos en un juego que seguramente dará mucha tela por cortar. ¿Qué luchadores de AEW triunfarían en WWE (y viceversa)? Hoy arrojaremos nuestros 5 candidatos en esta primera parte.

► Penelope Ford

Puede que "Superbad" Penelope Ford quizá no sea la primera opción para muchos, y no porque no posea el talento —que sí lo tiene—, mas debido a que no califica en la categoría de "talento top" en AEW.

Su rol principal es el de mánager/valet, aunque nadie puede decir que cuando le toca subirse al cuadrilátero no sabe lo que hace. A destacar su increíble agilidad, pero más que nada su look, algo que WWE priorizaría. Fuera bajo el papel que fuese, Ford tiene la imagen que buscan los McMahon.

► Wardlow

¿Cómo es que esta montaña de metro noventa y tan sólo 32 años nunca estuvo en el radar de la grande estadounidense?

Todavía le falta un largo trayecto por recorrer para encontrar la madurez —puedo asegurarles que no está más verde que el Braun Strowman de sus primeros años, y miren dónde está "el Monstruo entre Hombres" ahora—, pero corre desde el vamos con una ventaja que muy pocos tienen, y es su físico. En una época en la que los grandulones no abundan, Wardlow supone un caso especial.

► Lucha Bros

WWE buscó por años —más de una década incluso—al sucesor de Rey Mysterio sin mucho éxito. Alberto del Rio fue lo más parecido y, sí, el potosino tuvo su etapa como una Superestrella de gran renombre (es más, sus reinados mundiales fueron más fructíferos que los del enmascarado), pero el tiempo lo alejaría de las altas posiciones y eventualmente de la WWE en sí, volviendo a dejar el hueco.

Muchos nombres fueron postulados como potenciales representantes de la comunidad latina entonces, pero no fue hasta que Mysterio volvió en 2018 que ese vacío fue rellenado nuevamente.

Sin embargo, en el horizonte flamean dos hermanos que pueden alardear ser distintos: Pentagon Jr y Rey Fénix. Sí, el idioma podría ser una traba (especialmente para el "0 Miedo"), pero los puntos a su favor son mucho más numerosos: carisma intachable, trabajo en el ring impresionante, una imagen que hace que detengas lo que estás haciendo para mirarlos, y una base de seguidores muy nutrida. No hace falta preguntarse por qué WWE los viene siguiendo ya desde hace años.

► MJF

Qué tan lejos podría llegar Maxwell Jacob Friedman en WWE es una pregunta compleja. Nadie pone en duda que el hombre es uno de los mejores y más creíbles rudos del mundo, y que su trabajo en las promos es simplemente brillante.

Ahora, la altura sigue siendo el factor que lo separaría del éxito garantizado en la competencia. En cambio, aquel no parece ser un inconveniente en All Elite, donde además goza con la ventaja de manejarse con mayor libertad creativa. Lo suyo es tan sobresaliente que de ninguna manera batallaría por contender por ciertos títulos, si me explico.

La cuestión es más bien, ¿cumpliría con los requisitos para ser Campeón Mundial, a lo que sí parecería aspirar de mantenerse en su actual empleadora?

► Lance Archer

Cody, Kenny Omega, Jon Moxley, los Young Bucks, Chris Jericho,... son los primeros a los que Vince McMahon recurriría si tuviera oportunidad por razones de popularidad y demanda.

La intención de esta lista, sin embargo, es hacer hincapié en aquellos que no tuvieron su chance en el gran imperio o, en el caso de Lance Archer, que sí tuvo la suya, pero que no supo y/o supieron aprovecharla en su momento.

En 2020, seguramente que los altos mandos vean de forma muy diferente al ex Vance, quien no pasase de ser un fijo de WWE Superstars a comienzos de la década pasada. Aunque llevó su tiempo demostrarlo, Archer lo hizo; primero en New Japan y ahora con los élite. Adiós a su yo genérico, bienvenido al monstruo imparable que bien podría ser sacado de cualquier cinta de Mad Max. A veces, lo único que hace falta es una oportunidad.

