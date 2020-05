Shad Gaspard, ex luchador WWE quien tuvo su paso por la compañía hace más de una década y fue parte del grupo Cryme Time junto a JTG, esta mañana ha sido reportado como desaparecido.

La ex superestrella de la WWE Shad Gaspard desapareció mientras nadaba en Venice Beach, California el domingo mientras estaba con su hijo de 10 años, según reportó TMZ.

Shad Gaspard y su hijo se encontraban entre un grupo de nadadores atrapados en una fuerte corriente de resaca alrededor de las 4 de la tarde, hora local. Los socorristas corrieron hacia el agua para sacar a todos y, aunque el hijo de Shad fue rescatado, el luchador todavía no ha sido localizado.

TMZ señaló que los funcionarios están buscando desesperadamente a Gaspard, de 39 años. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles cree que Gaspard "se sumergió" en el agua. Se enviaron buzos a explorar el área y los helicópteros estaban buscando desde el aire.

Un testigo que estaba en la escena le dijo a TMZ que Gaspard ordenó a los rescatistas que ayudaran a su hijo primero cuando los socorristas corrieron hacia el océano, lo cual en efecto sucedió. Durante el rescate, otra gran ola impactó contra el ex WWE y esa fue la última vez que fue visto.

Como se ve a continuación, el personal que está ayudando en la búsqueda de Shad Gaspard están usando una foto del luchador que fue tomada el domingo en la mañana, horas antes del incidente. He aquí la imagen:

En su cuenta de Twitter, Matt Hardy expresó que sus pensamientos están con Shad y su familia.

Thoughts are with Shad & his family. https://t.co/Uc8Cn0XZsn

— #BROKEN Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) May 18, 2020