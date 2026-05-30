Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 5 de junio 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Olimpic Arena en Badalona, España, y entre otras cosas vimos a Axiom vencer a The Miz.
► En el episodio de WWE SmackDown del 29 de mayo vimos:
- Jade Cargill venció a Alexa Bliss (**)
- Axiom venció a The Miz (** 1/2)
- Tama Tonga y Talla Tonga vencieron a Damian Priest y Royce Keys (* 1/2)
- Sami Zayn venció a Matt Cardona (** 1/2)
- Carmelo Hayes vs. Ricky Saints: doble conteo fuera (**)
- Chelsea Green venció a Mia Jax (** 1/2)
- SmackDown: Jade Cargill venció a Alexa Bliss
- SmackDown: Axiom venció a The Miz ante los suyos en Barcelona, España
- SmackDown: Damian Priest y Royce Keys cayeron ante Tama Tonga y Talla Tonga
- SmackDown: Sami Zayn venció a Matt Cardona
- SmackDown: Carmelo Hayes y Ricky Saints, sin ganador
- SmackDown: Chelsea Green sorprendió y venció a Nia Jax
► Cartelera WWE SmackDown 5 de junio 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 5 de junio 2026 en la Unipol Arena en Casalecchio di Reno, Bolonia, Italia (anteriormente llamado PalaMalaguti o Futurshow Station),coliseo con capacidad para 20,000 aficionados.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 5 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|USA Network
|Sede
|Unipol Arena, Casalecchio di Reno, Bolonia, Italia
|Capacidad
|20,000 espectadores