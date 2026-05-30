Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 5 de junio 2026

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Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Olimpic Arena en Badalona, España, y entre otras cosas vimos a Axiom vencer a The Miz.

► En el episodio de WWE SmackDown del 29 de mayo vimos:

  1. Jade Cargill venció a Alexa Bliss (**)
  2. Axiom venció a The Miz (** 1/2)
  3. Tama Tonga y Talla Tonga vencieron a Damian Priest y Royce Keys (* 1/2)
  4. Sami Zayn venció a Matt Cardona (** 1/2)
  5. Carmelo Hayes vs. Ricky Saints: doble conteo fuera (**)
  6. Chelsea Green venció a Mia Jax (** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 5 de junio 2026

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El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 5 de junio 2026 en la Unipol Arena en Casalecchio di Reno, Bolonia, Italia (anteriormente llamado PalaMalaguti o Futurshow Station),coliseo con capacidad para 20,000 aficionados.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Viernes 5 de junio de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión USA Network
Sede Unipol Arena, Casalecchio di Reno, Bolonia, Italia
Capacidad 20,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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