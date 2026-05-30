Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 5 de junio 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Olimpic Arena en Badalona, España, y entre otras cosas vimos a Axiom vencer a The Miz.

► En el episodio de WWE SmackDown del 29 de mayo vimos:

Jade Cargill venció a Alexa Bliss (**) Axiom venció a The Miz (** 1/2) Tama Tonga y Talla Tonga vencieron a Damian Priest y Royce Keys (* 1/2) Sami Zayn venció a Matt Cardona (** 1/2) Carmelo Hayes vs. Ricky Saints: doble conteo fuera (**) Chelsea Green venció a Mia Jax (** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 5 de junio 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 5 de junio 2026 en la Unipol Arena en Casalecchio di Reno, Bolonia, Italia (anteriormente llamado PalaMalaguti o Futurshow Station),coliseo con capacidad para 20,000 aficionados.

No hay combates anunciados