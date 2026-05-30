LUCHA LIBRE AAA 30 de mayo de 2026: NOCHE DE LOS GRANDES | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver Lucha Libre AAA 30 de mayo 2026 | NOCHE DE LOS GRANDES

Este sábado 30 de mayo, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) retuvo ante Rey Fénix (*** 1/2)
  2. Los Americanos (Rayo Americano y Bravo Americano) vs. Los Americanos Hermanos (Julio Credo y Bruto Credo): sin ganadores (****)

► Momentos clave

► Cartelera AAA en FOX 23 de mayo de 2026

Cobertura y resultados Lucha Libre AAA 30 de mayo 2026 | NOCHE DE LOS GRANDES
Lucha Libre AAA 30 de mayo 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Pagano y Psycho Clown (c) vs. War Raiders (Erik e Ivar)
  • CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Hijo del Vikingo
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Rey Fénix

► ¿Dónde ver AAA Noche de los Grandes en vivo?

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede:  Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX One / FOX Tubi
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) 20:00 FOX One / FOX Tubi
Panamá 21:00 YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal 22:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX
Chile 22:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 03:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia 04:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
Islas Canarias 03:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi) 07:30 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
Filipinas (Manila) 10:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
Japón (Tokio) 11:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne 13:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland 15:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook

Esta semana AAA está anunciada EN VIVO a las 20:00 horas (CDMX) por FOX One y FOX Tubi en México y Centroamérica. En Sudamérica (excepto Brasil), la transmisión es a través de YouTube FOX.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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