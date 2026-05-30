Este sábado 30 de mayo, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) retuvo ante Rey Fénix (*** 1/2) Los Americanos (Rayo Americano y Bravo Americano) vs. Los Americanos Hermanos (Julio Credo y Bruto Credo): sin ganadores (****)

► Momentos clave

Fénix caminó en las cuerdas para conectar una patada. Buscaba terminar a Laredo, quien no se podía levantar por estar noqueado. El réferi pidió las asistencias médicas, y en eso, Laredo conectó un golpe bajo y pudo terminar a su rival con una plancha desde las cuerdas para ganar la lucha y retener el título.

y pudo terminar a su rival con una plancha desde las cuerdas para ganar la lucha y retener el título. El Original Grande Americano regresó, se quitó la sudadera y dejó ver que tenía una camiseta con la imagen de Andrea Bazarte burlándose de su despido. Le pidió a su rival que lo golpeara. El Grande Americano hizo lo posible por contenerse, y aunque los cuatro compañeros querían evitarlo, terminaron golpeándose brutalmente. Lucha muy larga, con muchos giros de tuerca. Fue emocionante. Lo malo fue que no hubo resultado.

► Cartelera AAA en FOX 23 de mayo de 2026

MASCARA CONTRA MASCARA: Original Grande Americano vs. Grande Americano

Original Grande Americano vs. Grande Americano CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Pagano y Psycho Clown (c) vs. War Raiders (Erik e Ivar)

Pagano y Psycho Clown (c) vs. War Raiders (Erik e Ivar) CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Hijo del Vikingo

Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Hijo del Vikingo CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Rey Fénix

► ¿Dónde ver AAA Noche de los Grandes en vivo?

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026.

Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX One / FOX Tubi Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) 20:00 FOX One / FOX Tubi Panamá 21:00 YouTube FOX Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook Canadá — Toronto / Montreal 22:00 YouTube / Facebook Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX Chile 22:00 YouTube FOX Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube / Facebook Reino Unido — Londres 03:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook España, Francia, Alemania, Italia 04:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook Islas Canarias 03:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook India (Nueva Delhi) 07:30 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook Filipinas (Manila) 10:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook Japón (Tokio) 11:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook Australia — Sídney / Melbourne 13:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook Nueva Zelanda — Auckland 15:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook

Esta semana AAA está anunciada EN VIVO a las 20:00 horas (CDMX) por FOX One y FOX Tubi en México y Centroamérica. En Sudamérica (excepto Brasil), la transmisión es a través de YouTube FOX.