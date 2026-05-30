Este sábado 30 de mayo, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) retuvo ante Rey Fénix (*** 1/2)
- Los Americanos (Rayo Americano y Bravo Americano) vs. Los Americanos Hermanos (Julio Credo y Bruto Credo): sin ganadores (****)
► Momentos clave
- Fénix caminó en las cuerdas para conectar una patada. Buscaba terminar a Laredo, quien no se podía levantar por estar noqueado. El réferi pidió las asistencias médicas, y en eso, Laredo conectó un golpe bajo y pudo terminar a su rival con una plancha desde las cuerdas para ganar la lucha y retener el título.
- El Original Grande Americano regresó, se quitó la sudadera y dejó ver que tenía una camiseta con la imagen de Andrea Bazarte burlándose de su despido. Le pidió a su rival que lo golpeara. El Grande Americano hizo lo posible por contenerse, y aunque los cuatro compañeros querían evitarlo, terminaron golpeándose brutalmente. Lucha muy larga, con muchos giros de tuerca. Fue emocionante. Lo malo fue que no hubo resultado.
► Cartelera AAA en FOX 23 de mayo de 2026
- MASCARA CONTRA MASCARA: Original Grande Americano vs. Grande Americano
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Pagano y Psycho Clown (c) vs. War Raiders (Erik e Ivar)
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Hijo del Vikingo
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Rey Fénix
► ¿Dónde ver AAA Noche de los Grandes en vivo?
Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX One / FOX Tubi
|Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica)
|20:00
|FOX One / FOX Tubi
|Panamá
|21:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|21:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|22:00
|YouTube FOX
|Chile
|22:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|23:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|03:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|España, Francia, Alemania, Italia
|04:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|03:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|India (Nueva Delhi)
|07:30 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|Filipinas (Manila)
|10:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|Japón (Tokio)
|11:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|Australia — Sídney / Melbourne
|13:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda — Auckland
|15:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
Esta semana AAA está anunciada EN VIVO a las 20:00 horas (CDMX) por FOX One y FOX Tubi en México y Centroamérica. En Sudamérica (excepto Brasil), la transmisión es a través de YouTube FOX.