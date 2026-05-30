AEW Collision 30 de mayo 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver AEW Collision 30 de mayo 2026 | Konosuke Takeshita vs. Daniel García

Este sábado 30 de mayoAEW Collision se emitirá grabado desde el Von Braun Center en Huntsville, Alabama. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►El miércoles pasado en AEW Collision

  1. Jon Moxley, PAC y Will Ospreay vencieron a The Rascalz (Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed) ⭐⭐⭐⭐½
  2. Andrade el Ídolo venció a Ace Austin ⭐⭐⭐⭐
  3. LIGHTS OUT PHILLY STREET FIGHT: Kris Statlander venció a Hikaru Shida ⭐⭐⭐⭐⭐

► Cartelera AEW Collision 30 de mayo 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 30 de mayo 2026 | Konosuke Takeshita vs. Daniel García
AEW Collision 30 de mayo 2026.
  • CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) vs. Daniel García.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Conglomeration (Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly) (c) vs. Don Callis Family (Rocky Romero, Trent Beretta y Lance Archer).
  • Death Riders (Jon Moxley y PAC) vs. The Infantry (Carlie Bravo y Shawn Dean).
  • The Gunns vs. The Dogs.
  • Hazuki vs. Maya World.
  • FIVE MINUTE ELIMINATOR: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. TayJay (Tay Melo y Anna Jay).
  • Lee Moriarty en acción.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Von Braun Center Huntsville, Alabama.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / MyAEW
Centroamérica 18:00 ViX / MyAEW
Panamá 19:00 ViX / MyAEW
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / MyAEW
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / MyAEW
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / MyAEW
Chile 21:00 ViX / MyAEW
Argentina, Uruguay, Brasil 21:00 ViX / MyAEW
Reino Unido — Londres 01:00 (17 mayo) MyAEW / ITV
España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (17 mayo) DAZN / MyAEW
Japón 09:00 (17 mayo) MyAEW
Australia — Sídney 11:00 (17 mayo) MyAEW
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (17 mayo) MyAEW

AEW está migrando su distribución internacional de Thriller TV hacia su plataforma MyAEW. La disponibilidad puede variar según el país.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos