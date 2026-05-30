Este sábado 30 de mayo, AEW Collision se emitirá grabado desde el Von Braun Center en Huntsville, Alabama. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►El miércoles pasado en AEW Collision
- Jon Moxley, PAC y Will Ospreay vencieron a The Rascalz (Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed) ⭐⭐⭐⭐½
- Andrade el Ídolo venció a Ace Austin ⭐⭐⭐⭐
- LIGHTS OUT PHILLY STREET FIGHT: Kris Statlander venció a Hikaru Shida ⭐⭐⭐⭐⭐
► Cartelera AEW Collision 30 de mayo 2026
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) vs. Daniel García.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Conglomeration (Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly) (c) vs. Don Callis Family (Rocky Romero, Trent Beretta y Lance Archer).
- Death Riders (Jon Moxley y PAC) vs. The Infantry (Carlie Bravo y Shawn Dean).
- The Gunns vs. The Dogs.
- Hazuki vs. Maya World.
- FIVE MINUTE ELIMINATOR: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. TayJay (Tay Melo y Anna Jay).
- Lee Moriarty en acción.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 30 de mayo de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Von Braun Center Huntsville, Alabama.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / MyAEW
|Centroamérica
|18:00
|ViX / MyAEW
|Panamá
|19:00
|ViX / MyAEW
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / MyAEW
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / MyAEW
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / MyAEW
|Chile
|21:00
|ViX / MyAEW
|Argentina, Uruguay, Brasil
|21:00
|ViX / MyAEW
|Reino Unido — Londres
|01:00 (17 mayo)
|MyAEW / ITV
|España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (17 mayo)
|DAZN / MyAEW
|Japón
|09:00 (17 mayo)
|MyAEW
|Australia — Sídney
|11:00 (17 mayo)
|MyAEW
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (17 mayo)
|MyAEW
AEW está migrando su distribución internacional de Thriller TV hacia su plataforma MyAEW. La disponibilidad puede variar según el país.