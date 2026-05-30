Rating WWE NXT 26 de mayo 2026: audiencia y cifras

WWE NXT del 26 de mayo de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en The CW. Dentro de los combates y segmentos se destaca el combate entre Lola Vice e Izzi Dame.

Las luchas presentadas fueron:

Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (**) TORNEO PARA SER RETADOR POR EL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Sean Legacy vs. Van Dux: empate (***) Jaida Parker venció a Layla Diggs (**) TORNEO PARA DEFINIR AL RETADOR AL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Romeo Moreno venció a Nathan Frazer (***) Shiloh Hill venció a Charlie Dempsey (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Izzi Dame (***)

► Audiencia WWE NXT 26 de mayo 2026

El show de WWE NXT en The CW atrajo 544.000 espectadores, lo cual está por encima de los 517.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,05, en esta ocasión por debajo del 0,08 de la semana pasada.

► Comparativa con semanas anteriores

En comparación, con el episodio emitido el 27 de mayo del año 2025 alcanzó 650.000 espectadores, con un rating de 0,14 mientras que el 28 de mayo del año 2024 atrajo 703.000 espectadores y un rating de 0.19 en USA Network.

El episodio de WWE NXT continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.