Fallece el luchador independiente Tempo tras accidente vial

La lucha libre mexicana se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Tempo, gladiador independiente que perdió la vida la tarde del viernes 29 de mayo luego de un accidente vial ocurrido en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el luchador circulaba en motocicleta sobre el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de la calle Recreo a Los Reyes, cuando fue impactado por un camión de carga. El fuerte golpe provocó que saliera proyectado varios metros, sufriendo lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

Tempo se dirigía a una función de lucha libre

Según la información difundida por distintos medios, Tempo tenía programada una participación en una función organizada por Universal Lucha Company en el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en la zona de Coapa.

El gladiador se encontraba en camino al evento cuando ocurrió el accidente. Elementos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para atender la situación, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del percance.

¿Quién era Tempo?

Originario de la colonia Escuadrón 201, en Iztapalapa, Tempo desarrolló su carrera durante aproximadamente seis años dentro del circuito independiente. Conocido también como “El Amo del Tiempo”, logró ganarse el reconocimiento de aficionados y promotores gracias a su carisma y estilo sobre el cuadrilátero.

Su imagen se distinguía por una máscara en tonos azul, blanco y rosa, además de una personalidad que conectaba con el público. A lo largo de su trayectoria participó en diversos eventos independientes e incluso tuvo apariciones en funciones de AAA.

La comunidad luchística lamenta su partida

Tras darse a conocer la noticia, luchadores, promotores, medios especializados y aficionados expresaron sus condolencias a través de redes sociales. Diversas publicaciones recordaron a Tempo como un joven talento que buscaba consolidarse dentro del pancracio nacional

Descanse en paz, Tempo.