Villano III Jr. conquista la Copa Jr. VIP 2026 al vencer a Zandokan Jr.

La Arena México fue escenario de una noche especial para Villano III Jr., quien escribió uno de los capítulos más importantes de su carrera al conquistar la Copa Jr. 2026 tras imponerse a Zandokan Jr. en la gran final del torneo.

El combate estelar del Viernes Espectacular presentó a dos de los herederos más destacados de la actualidad. Sin embargo, fue Villano III Jr. quien logró salir con la victoria y alzar la copa frente a una afición que reconoció su esfuerzo con una sonora ovación al final de la función.

Villano III Jr. aprovecha la oportunidad y se lleva la Copa Jr. VIP 2026

La final tuvo un ingrediente especial, ya que Zandokan Jr. llegó a la instancia definitiva como sustituto de Atlantis Jr., quien no pudo continuar en el torneo debido a una lesión. Pese a las circunstancias, el integrante de Los Infernales ofreció una gran actuación y puso en aprietos a su rival durante varios pasajes de la lucha.

No obstante, Villano III Jr. encontró la forma de superar el reto y quedarse con el triunfo más importante de su trayectoria dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.

La lucha fue un ir y venir de castigos de poder, azotones y golpes, aunque no faltaron los vuelos, donde ambos gladiadores dejaron todo en el ring. Sin embargo, el Villano logró imponer su estilo y se

Resultados completos del CMLL Viernes Espectacular del 29 de mayo de 2026

¿Qué sigue para Villano III Jr. tras ganar la Copa Jr. VIP?

Con este triunfo, Villano III Jr. suma uno de los logros más importantes de su carrera y fortalece su posición dentro del elenco estelar del CMLL. La victoria en la Copa Jr. VIP suele servir como plataforma para futuras oportunidades titulares y rivalidades de alto perfil.

Mientras tanto, Zandokan Jr. también sale fortalecido pues ya es una de las piezas importantes del CMLL.