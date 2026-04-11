Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 17 de abril 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el SAP Center, en San José, California y entre otras cosas vimos a Jade Cargill vencer a Iyo Sky.

► En el episodio de WWE SmackDown del 10 de abril vimos:

Alexa Bliss venció a Bayley (** 1/2) Royce Keys venció a Berto (**) Jacob Fatu venció a Tama Tonga (** 1/2) Trick Williams venció a Matt Cardona (**) Danhausen venció a Kit Wilson (**) Jade Cargill venció a Iyo Sky (** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 17 de abril 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 17 de abril 2026 en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, coliseo con capacidad para 20,000 aficionados y casa de Las Vegas Golden Knights de la NHL.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Viernes 17 de abril de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión USA Network Sede T-Mobile Arena Paradise, Nevada Capacidad 20,000 espectadores