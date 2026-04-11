Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 17 de abril 2026

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Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el SAP Center, en San José, California y entre otras cosas vimos a Jade Cargill vencer a Iyo Sky.

► En el episodio de WWE SmackDown del 10 de abril vimos:

  1. Alexa Bliss venció a Bayley (** 1/2)
  2. Royce Keys venció a Berto (**)
  3. Jacob Fatu venció a Tama Tonga (** 1/2)
  4. Trick Williams venció a Matt Cardona (**)
  5. Danhausen venció a Kit Wilson (**)
  6. Jade Cargill venció a Iyo Sky (** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 17 de abril 2026

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El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 17 de abril 2026 en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, coliseo con capacidad para 20,000 aficionados y casa de Las Vegas Golden Knights de la NHL.

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Información del Evento
Fecha Viernes 17 de abril de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión USA Network
Sede T-Mobile Arena Paradise, Nevada
Capacidad 20,000 espectadores

 

LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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