Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 17 de abril 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el SAP Center, en San José, California y entre otras cosas vimos a Jade Cargill vencer a Iyo Sky.
► En el episodio de WWE SmackDown del 10 de abril vimos:
- Alexa Bliss venció a Bayley (** 1/2)
- Royce Keys venció a Berto (**)
- Jacob Fatu venció a Tama Tonga (** 1/2)
- Trick Williams venció a Matt Cardona (**)
- Danhausen venció a Kit Wilson (**)
- Jade Cargill venció a Iyo Sky (** 1/2)
- SmackDown: Alexa Bliss derrotó a Bayley de manera sorpresiva
- SmackDown: Royce Keys debuta con contundente victoria ante Berto
- SmackDown: Jacob Fatu es destrozado por Drew McIntyre
- SmackDown: Trick Williams derrotó a Matt Cardona
- SmackDown: Danhausen tuvo su debut luchístico en WWE ante Kit Wilson
- SmackDown: Triunfa Jade Cargill sobre Iyo Sky en duelo no titular
► Cartelera WWE SmackDown 17 de abril 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 17 de abril 2026 en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, coliseo con capacidad para 20,000 aficionados y casa de Las Vegas Golden Knights de la NHL.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 17 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|USA Network
|Sede
|T-Mobile Arena Paradise, Nevada
|Capacidad
|20,000 espectadores