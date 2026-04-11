LUCHA LIBRE AAA 11 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 11 de abril, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. El Mesías, Lince Dorado y Mecha Wolf vencieron a los Tokyo Bad Boys (Kento, Nobu San y Takuma) (*** 1/2)
  2. CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA: Flammer (c) retuvo ante Susy Love (***)
  3. Axiom, Dorian Van Dux y Elio LeFleur vencieron a Charlie Dempsey, Nathan Frazer y Tristan Angels (****)

► Cartelera Lucha Libre AAA 11 de abril de 2026

  • CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) vs. Hijo del Vikingo.
  • Octagón Jr. vs. Original Grande Americano.
  • Celebración de Flammer y Las Tóxicas.

► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One
México — FOX Tubi 22:00 FOX Tubi
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX / FOX One
Panamá 21:00 YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal 22:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 21:00 YouTube FOX
Chile (Santiago) 22:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 02:00 (12 abr.) YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia 03:00 (12 abr.) YouTube / Facebook
Islas Canarias 02:00 (12 abr.) YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi) 06:30 (12 abr.) YouTube / Facebook
Filipinas (Manila) 09:00 (12 abr.) YouTube / Facebook
Japón (Tokio) 10:00 (12 abr.) YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (12 abr.) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (12 abr.) YouTube / Facebook

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012

