Este sábado 11 de abril, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- El Mesías, Lince Dorado y Mecha Wolf vencieron a los Tokyo Bad Boys (Kento, Nobu San y Takuma) (*** 1/2)
- CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA: Flammer (c) retuvo ante Susy Love (***)
- Axiom, Dorian Van Dux y Elio LeFleur vencieron a Charlie Dempsey, Nathan Frazer y Tristan Angels (****)
► Cartelera Lucha Libre AAA 11 de abril de 2026
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) vs. Hijo del Vikingo.
- Octagón Jr. vs. Original Grande Americano.
- Celebración de Flammer y Las Tóxicas.
► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?
Fecha: Sábado 11 de abril de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX / FOX One
|México — FOX Tubi
|22:00
|FOX Tubi
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|20:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|21:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|YouTube FOX
|Chile (Santiago)
|22:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|23:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|02:00 (12 abr.)
|YouTube / Facebook
|España, Francia, Alemania, Italia
|03:00 (12 abr.)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|02:00 (12 abr.)
|YouTube / Facebook
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (12 abr.)
|YouTube / Facebook
|Filipinas (Manila)
|09:00 (12 abr.)
|YouTube / Facebook
|Japón (Tokio)
|10:00 (12 abr.)
|YouTube / Facebook
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (12 abr.)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda — Auckland
|14:00 (12 abr.)
|YouTube / Facebook
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.