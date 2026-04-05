LUCHA LIBRE AAA 4 DE ABRIL 2026 .— La Campeona Reina de Reinas AAA, Flammer, volverá a exponer su título. Su retadora es Sussy Love, quien busca consagrarse en AAA, pero le espera la agresividad y experiencia de Flammer, quien ha defendido exitosamente el título ante las mejores luchadoras del mundo. Es una lucha de estilos opuestos: la técnica y velocidad de Sussy Love contra la rudeza y fuerza bruta de Flammer. Los pronósticos favorecen a Flammer, quien quiere llegar la próxima semana al Gimnasio Juan de la Barrera para celebrar junto a La Hiedra y Lady Maravilla el haber logrado el reinado más extenso entre las poseedoras de este cinturón. La acción de AAA se emite desde el Showcenter Complex, en Monterrey, Nuevo León.

Regresa El Mesías. Tendrá acción en una lucha de tercias al lado de Lince Dorado y Mecha Wolf contra los Tokyo Bad Boys (Kento, Nobu San y Takuma) en un duelo internacional que promete mucho.

Axiom, Dorian Van Dux y Elio LeFleur enfrentarán a Charlie Dempsey, Nathan Frazer y Tristan Angels en otro combate de tríos.

Además, Penta tiene un mensaje para el Hijo del Vikingo.

Lucha Libre AAA 4 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro

► Inicia la noche recordando lo que fue Rey de Reyes, apariciones especiales y luchas bastante interesantes que marcaron el camino de Lucha Libre AAA.

1- El Mesías, Lince Dorado y Mecha Wolf vs los Tokyo Bad Boys (Kento, Nobu San y Takuma) El Mesías llega encabeando a otros dos originarios de Puerto Rico, enfrentando a tres complicados japoneses. Lince y Nobu comenzaron las acciones con movimientos rápidos y ágiles buscando tener el control. Posteriormente Mecha y Takuma tuvieron su momento, pero la entrada del Mesías enfrentando a Kento hizo que las cosas se nivelaran a favor de los de Puerto Rico aunque el japonés a base de agilidad y apoyo de sus compañeros retomaron el control. Sin emabrgo, los de la Isla tomaron el contro a punta de golpes fuertes y de ataques abajo del ring. El duelo continuó con el Mesías y sus aliados dominando varios mintos, haciendo sufrir a Kento con fuertes ataques, sin que pudiera reaccionar, hasta que finamente con una patada pudo dar el relevo a sus compañeros que de inmediato comenzaron el contraataque con moviminetos rápidos, incluso vuelos espectaculares afuera del ring. Nobu sorprendió al poder aplicar un suplex al Mesías y junto a Kento intentaron dominar a La Crema de la Crema, pero con un doble Spear y luego un Powebomb contra Kento lo dejó fuera de acción; sin embargo, Takuma y Lince ingresaron al ring. Todo se convirtió en un momento de ataques de un lado a otro, donde finalmente, Mesías aplicó una variante de DDT para llevarse el combate. 🏆 GANADORES: El Mesías, Lince Dorado y Mecha Wolf Calificación: ★★★.5 Calidad 7.5 Narrativa 7.0 Intensidad 7.7 ✅ Lo Mejor El buen entendimiento de los puertorriqueños ❌ Lo Peor Nada en particular

► Axiom y Nathan Frazer hablan de que serán capitantes del equipo Europeo y el de Reino Unido.

► Suena a que se está preparando un torneo internacional.

2- Campeonato Reina de Reina: Flammer vs Susy Love Flammer llegó buscando su séptima defensa del Reina de Reinas aunque una experimentada Susy Love, quien representó una complicada oponente. El combate comenzó con intercambio de derribes, golpes y ataques de ambos lados, pero Flammer comenzó a usar sus rudezas golpeando con el puño e ignorando las cuerdas, pero Sussy contestó de la misma forma con un machetazo sobre las cuerdas que dejó destanteada a la campeona a quien comenzó a dominar y que tuvo que escapar utilizando las cuerdas al aplicar un stunner para comenzar la reacción. Flammer aplicó la de A Caballo intentando hacer rendir a su oponente, pero esto no fue suficiente. Sussy contestó con varios ataques rápidos y potentes, conectando unos rodillazos en el esquinero y luego un moonsault. La campeóna consiguió reaccionar de forma impresionante y le conectó unos rodillazos potentes a Love quien no pudo reaccionar. 🏆 GANADORA Y AÚN CAMPEONA: FLAMMER Calificación: ★★★ Calidad 7.0 Narrativa 7.0 Intensidad 7.0 ✅ Lo Mejor Buen combate entre las luchadoras

Se está dando prestigio al Reina de Reinas ❌ Lo Peor Nada en particular

► Un video de Penta habla de la compra de AAA por parte de WWE, donde asegura está orgulloso de ser parte de este proceso y espera que Fénix pronto sea campeón ya sea de WWE o AAA

► Penta habla de que está orgulloso del 11 de abril expondrá el Campeonato Intercontinental ante el Hijo del Vikingo, a quien aseguró vencerá.

3- Axiom, Dorian Van Dux y Elio LeFleur vs Charlie Dempsey, Nathan Frazer y Tristan Angels Duelo de los equipos de Reino Unido y Europa. Charlie y Axiom comienzan el combate con llaves y contrallaves, movimientos rápidos e intentos de rendición que no prosperan pero lucen bastante bien. Nathan entra al ring, y enfrenta a su amigo Axiom, ambos fueron campeones en parejas, pero antes de que inicien a combatir, Tristan se roba el relevo, pero pronto Van Dux hace lo propio para en un trabajo conjunto con Elio tomen el control del combate. Angels escapa y le da a Nathan el relevo, luego Elio entra al ring. Los seis luchadores entran y salen a toda velocidad, con movimientos rápidos y ataques precisos. El equipo británico ha conseguido una pequeña ventaja con la fuerza y técnica de Dempsey, quien consigue mantener a raya a LeFleur; sin embargo, con un cutter el enmascarado saca a Frazer, y pese al ataque de sus rivales consigue derriarlos para dar el relevo a Van Dux, quien sorprende con sus movimientos aéros y un poderoso cutter, pero Dempsey nuevamente tomó el control con un suplex desde el esquinero, pero Elio llegó al salve. Finalemnte los dos amigos pudieron enfrentarse y comenzaron a sacar sus mejores armas, mostrando que se conocen a la perfección. Axiom aplicó un Spanish Fly, pero los de UK consiguieron salvar a su aliado. Los ataquues de todos lados empezaron volar, golpes de un lado y otro sin que ninguno se rindiera. Van Dux pudo limpiar la casa, para que Elio LeFleur se enfrentar a Angels y repartieran oporunidades de conteo, pero con unas pinzas con un azotón se llevó la victoria. 🏆 Ganadores: Axiom, Dorian Van Dux y Elio LeFleur Calificación: ★★★★ Calidad 8.5 Narrativa 7. 6 Intensidad 7.8 ✅ Lo Mejor Un buen combate de ambos bandos ❌ Lo Peor Falta aclarar a dónde va la idea de equipos internacionales

► Flammer anuncia junto a las Tóxicas que la próxima semana será la celebración de su reinado, el cual es el más largo de la historia.