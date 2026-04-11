Este sábado 11 de abril, AEW Collision se emitirá desde el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado sábado en AEW Collision

LUCHA ELIMINATORIA POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL: Jon Moxley venció a Anthony Bowens (***) Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Ava Lawless y Kristara (**) CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Hikaru Shida (***) FTR vencieron a Mo Jabari y London Lightning (*) Tommaso Ciampa venció a Juice Robiinson (*** 1/2) Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron aThe Rascalz (Desmond Xavier y Zachary Wentz) (***)

► Cartelera AEW Collision 11 de abril 2026

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Místico, Kevin Knight y Mike Bailey (c) vs. The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd).

Místico, Kevin Knight y Mike Bailey (c) vs. The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd). CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Myron Reed.

Kazuchika Okada (c) vs. Myron Reed. Thekla y Marina Shafir vs. Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor).

POR EL LUGAR #2 EN EL CASINO GAUNTLET MATCH: Rush vs. Anthony Bowens.

Rush vs. Anthony Bowens. El Clon y Hechicero vs. The Young Bucks.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 11 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 hrs, Ciudad de México

Sede: Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canadá.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus Centroamérica 18:00 ViX / AEW Plus Panamá 19:00 ViX / AEW Plus Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus Reino Unido — Londres 00:00 (29 mar.) AEW Plus España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (29 mar.) DAZN / AEW Plus Japón 09:00 (29 mar.) AEW Plus Australia — Sídney 11:00 (29 mar.) AEW Plus Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (29 mar.) AEW Plus África y Medio Oriente Varía AEW Plus

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.