AEW COLLISION 11 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Collision 11 de abril 2026 | Místico y JetSpeed vs. The Dogs

Este sábado 11 de abril, AEW Collision se emitirá desde el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado sábado en AEW Collision

  1. LUCHA ELIMINATORIA POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL: Jon Moxley venció a Anthony Bowens (***)
  2. Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Ava Lawless y Kristara (**)
  3. CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Hikaru Shida (***)
  4. FTR vencieron a Mo Jabari y London Lightning (*)
  5. Tommaso Ciampa venció a Juice Robiinson (*** 1/2)
  6. Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron aThe Rascalz (Desmond Xavier y Zachary Wentz) (***)

► Cartelera AEW Collision 11 de abril 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 11 de abril 2026 | Místico y JetSpeed vs. The Dogs
AEW Collision 11 de abril 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Místico, Kevin Knight y Mike Bailey (c) vs. The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd).
  • CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Myron Reed.
  • Thekla y Marina Shafir vs. Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor).
  • POR EL LUGAR #2 EN EL CASINO GAUNTLET MATCH: Rush vs. Anthony Bowens.
  • El Clon y Hechicero vs. The Young Bucks.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 11 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 hrs, Ciudad de México
Sede: Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canadá.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus
Centroamérica 18:00 ViX / AEW Plus
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus
Reino Unido — Londres 00:00 (29 mar.) AEW Plus
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (29 mar.) DAZN / AEW Plus
Japón 09:00 (29 mar.) AEW Plus
Australia — Sídney 11:00 (29 mar.) AEW Plus
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (29 mar.) AEW Plus
África y Medio Oriente Varía AEW Plus

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.

LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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