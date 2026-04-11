Este sábado 11 de abril, AEW Collision se emitirá desde el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado sábado en AEW Collision
- LUCHA ELIMINATORIA POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL: Jon Moxley venció a Anthony Bowens (***)
- Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Ava Lawless y Kristara (**)
- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Hikaru Shida (***)
- FTR vencieron a Mo Jabari y London Lightning (*)
- Tommaso Ciampa venció a Juice Robiinson (*** 1/2)
- Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron aThe Rascalz (Desmond Xavier y Zachary Wentz) (***)
► Cartelera AEW Collision 11 de abril 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Místico, Kevin Knight y Mike Bailey (c) vs. The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd).
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Myron Reed.
- Thekla y Marina Shafir vs. Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor).
- POR EL LUGAR #2 EN EL CASINO GAUNTLET MATCH: Rush vs. Anthony Bowens.
- El Clon y Hechicero vs. The Young Bucks.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 11 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 hrs, Ciudad de México
Sede: Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canadá.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus
|Centroamérica
|18:00
|ViX / AEW Plus
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus
|Reino Unido — Londres
|00:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (29 mar.)
|DAZN / AEW Plus
|Japón
|09:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|Australia — Sídney
|11:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|África y Medio Oriente
|Varía
|AEW Plus
Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.