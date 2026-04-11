TNA Rebellion 11 de abril 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por

TNA se presenta este sábado 11 de abril 2026 el evento Rebellion, a realizarse  en el Wolstein Center en Cleveland, Ohio.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

  1. Jada Stone derrotó a Dani Luna (*** 1/2)
  2. Frankie Kazarian derrotó a BDE (** 1/4)
  3. Elayna Black derrotó a Myla Grace (**)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA DE MESAS: The Hardys (c) retuvieron ante The Righteous (***)

► Cartelera TNA Rebellion 2026

El cartel de TNA Rebellion 2026 es:

► ¿Dónde ver TNA Rebellion en vivo?

Fecha: sáabado 11 de abril de 2026.
Horario de referencia: 18:00 — Ciudad de México.
Sede: Wolstein Center  Cleveland, Ohio.

Región / Ciudad Countdown PPV Plataforma
México — CDMX 17:30 18:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Estados Unidos — Nueva York (ET) 19:30 20:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:30 20:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Estados Unidos — Denver (MT) 19:30 20:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 16:00 17:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Canadá — Toronto 19:30 20:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Centroamérica 18:30 19:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Colombia / Perú / Ecuador 18:30 19:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Venezuela / Bolivia 19:30 20:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Chile 20:00 21:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Argentina / Uruguay / Brasil 20:00 21:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Reino Unido 23:00 00:00 (28 mar) TNA+, TrillerTV, Claro Sports
España / Francia / Alemania 00:00 01:00 (28 mar) TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Japón 08:00 09:00 (28 mar) TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Australia — Sídney 10:00 11:00 (28 mar) TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Nueva Zelanda 12:00 13:00 (28 mar) TNA+, TrillerTV, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos