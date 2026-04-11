TNA Rebellion 11 de abril 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este sábado 11 de abril 2026 el evento Rebellion, a realizarse en el Wolstein Center en Cleveland, Ohio.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

Jada Stone derrotó a Dani Luna (*** 1/2) Frankie Kazarian derrotó a BDE (** 1/4) Elayna Black derrotó a Myla Grace (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA DE MESAS: The Hardys (c) retuvieron ante The Righteous (***)

► Cartelera TNA Rebellion 2026

El cartel de TNA Rebellion 2026 es:

► ¿Dónde ver TNA Rebellion en vivo?

Fecha: sáabado 11 de abril de 2026.

Horario de referencia: 18:00 — Ciudad de México.

Sede: Wolstein Center Cleveland, Ohio.

Región / Ciudad Countdown PPV Plataforma México — CDMX 17:30 18:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports Estados Unidos — Nueva York (ET) 19:30 20:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports Estados Unidos — Chicago (CT) 19:30 20:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports Estados Unidos — Denver (MT) 19:30 20:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 16:00 17:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports Canadá — Toronto 19:30 20:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports Centroamérica 18:30 19:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports Colombia / Perú / Ecuador 18:30 19:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports Venezuela / Bolivia 19:30 20:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports Chile 20:00 21:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports Argentina / Uruguay / Brasil 20:00 21:00 TNA+, TrillerTV, Claro Sports Reino Unido 23:00 00:00 (28 mar) TNA+, TrillerTV, Claro Sports España / Francia / Alemania 00:00 01:00 (28 mar) TNA+, TrillerTV, Claro Sports Japón 08:00 09:00 (28 mar) TNA+, TrillerTV, Claro Sports Australia — Sídney 10:00 11:00 (28 mar) TNA+, TrillerTV, Claro Sports Nueva Zelanda 12:00 13:00 (28 mar) TNA+, TrillerTV, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.