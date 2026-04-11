TNA Rebellion 11 de abril 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este sábado 11 de abril 2026 el evento Rebellion, a realizarse en el Wolstein Center en Cleveland, Ohio.
► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!
- Jada Stone derrotó a Dani Luna (*** 1/2)
- Frankie Kazarian derrotó a BDE (** 1/4)
- Elayna Black derrotó a Myla Grace (**)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA DE MESAS: The Hardys (c) retuvieron ante The Righteous (***)
► Cartelera TNA Rebellion 2026
El cartel de TNA Rebellion 2026 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Eddie Edwards
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Arianna Grace (c) vs. Léi Yǐng Lee
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) vs. The System (Brian Myers y Bear Bronson)
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Cedric Alexander
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Trey Miguel (c) vs. Mustafa Ali
- Frankie Kazarian vs. Elijah
- The Elegance Brand vs. Mickie James, ODB y Taryn Terrell
- Moose vs. Special Agent 0
- Nic Nemeth vs. AJ Francis
► ¿Dónde ver TNA Rebellion en vivo?
Fecha: sáabado 11 de abril de 2026.
Horario de referencia: 18:00 — Ciudad de México.
Sede: Wolstein Center Cleveland, Ohio.
|Región / Ciudad
|Countdown
|PPV
|Plataforma
|México — CDMX
|17:30
|18:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|19:30
|20:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:30
|20:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:30
|20:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|16:00
|17:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Canadá — Toronto
|19:30
|20:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Centroamérica
|18:30
|19:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Colombia / Perú / Ecuador
|18:30
|19:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Venezuela / Bolivia
|19:30
|20:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Chile
|20:00
|21:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Argentina / Uruguay / Brasil
|20:00
|21:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Reino Unido
|23:00
|00:00 (28 mar)
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|España / Francia / Alemania
|00:00
|01:00 (28 mar)
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Japón
|08:00
|09:00 (28 mar)
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Australia — Sídney
|10:00
|11:00 (28 mar)
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Nueva Zelanda
|12:00
|13:00 (28 mar)
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.