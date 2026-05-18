El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Las luchas presentadas fueron:

Tatum Paxley y Lizzy Rain vencieron a Nikkita Lyons y Zaria (****) Naraku venció a Lince Dorado (**** 1/2) Uriah Connors, Charlie Dempsey y Channing ‘Stacks’ Lorenzo vencieron a EK Prosper, Tate Wilder y ‘Super’ Sean Legacy (*** 1/2) Jackson Drake venció a ‘Supernova 11’ Noam Dar (****) Kelani Jordan venció a Kendal Grey (*** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

La Campeona Norteamericana NXT, Tatum Paxley, expondrá el título por quinta ocasión desde que se lo arrebató a Izzi Dame. Esta vez, Paxley eligió personalmente a su retadora. La semana pasada, Paxley y Lizzy Rain vencieron a Zaria y Nikkita Lyons después de que Zaria —harta de la dinámica del equipo— decidiera dejar a Lyons sola. Rain conectó el Thunderstruck sobre Lyons para la victoria, y en el segmento backstage posterior Paxley declaró que quiere ser una campeona generosa con quienes se lo merecen. La concesión de la oportunidad fue casi afectuosa, lo que en el universo de Tatum Paxley es la señal de alarma más clara posible. Lo positivo para Rain es que será su primera oportunidad por cualquier título desde que firmó con WWE, un ascenso vertiginoso, pues será apenas su tercera lucha en NXT. La Maiden of Metal tiene el físico, el estilo y la actitud para funcionar como campeona, pero llega esta noche sin el historial de grandes combates titulares en WWE que Paxley ya tiene consolidado.

No será la única lucha titular, pues el Campeonato de Parejas NXT también estará en juego. The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) lo expondrán ante DarkState (Saquon Shugars y Dion Lennox), con Jackson Drake y Myka Lockwood en la esquina de los campeones, y Cutler James y Osiris Griffin en la de los retadores. DarkState lleva semanas acumulando derrotas, además de una tensión interna entre Shugars y Lennox, pues ambos, de manera accidental, provocaron la derrota del otro en luchas titulares con Myles Borne.

El Campeón NXT, Tony D’Angelo, se unirá al Campeón Norteamericano NXT, Myles Borne, para enfrentar a Kam Hendrix y Mason Rook, dos nombres que llegaron en la oleada de debuts recientes y que han atacado a los campeones de forma separada pero coordinada.

Además, Tate Wilder se medirá con Keanu Carver en la lucha más física de la noche. Carver viene de destruir a Joe Hendry en NXT Revenge en la que fue la despedida de Hendry del elenco, y desde entonces opera como el monstruo más peligroso. Wilder, por su parte, lleva semanas construyendo su credibilidad con victorias sobre nombres establecidos y con la protección de Sean Legacy y EK Prosper en los combates más complicados.