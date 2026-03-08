NXT Vengance Day: Tatum Paxley se convierte en nueva Campeona Norteamericana

El Campeonato Norteamericano Femenil de NXT estuvo en juego cuando Izzi Dame defendió el título ante Tatum Paxley. La rivalidad entre ambas tenía historia: Dame le había costado a Paxley una oportunidad por el Campeonato Femenil de NXT y posteriormente destronó a Thea Hail para convertirse en campeona.

Con ese antecedente, Paxley llegó decidida a cobrar venganza contra su excompañera de The Culling, quien estuvo acompañada en ringside por Niko Vance y Shawn Spears.

El combate comenzó con Tatum lanzándose agresivamente sobre la campeona. Paxley incluso utilizó las escaleras metálicas como impulso para ejecutar un cannonball en ringside, sorprendiendo a Dame en los primeros minutos.

Izzi logró reaccionar con un derechazo y una poderosa big boot que le permitió tomar el control. Desde ese momento comenzó a castigar a su rival con rodillazos y llaves de sumisión, intentando desgastar a la retadora.

Paxley logró mantenerse en la lucha gracias al apoyo del público, respondiendo con un german suplex, un enzuigiri desde el apron y un spinning legdrop que puso en aprietos a la campeona.

En la recta final ambas subieron al esquinero, donde intercambiaron golpes. Tatum intentó un 450 Splash, pero Dame lo esquivó para responder con un dropkick que casi define la contienda.

La interferencia de Spears y Vance también jugó un papel importante. En uno de los momentos más tensos, Paxley los confrontó en ringside, lo que permitió a Dame conectar un spinebuster que estuvo a punto de terminar la lucha.

► Momentos Clave

Tras un intercambio final de contraataques y varios intentos de roll-up, Paxley sorprendió a la campeona con una patada giratoria, una Psyscho Trap para llevarse el combate y el título.

► ¿Qué pasara ahora?

Lo más probable es que Izzi Dame no se quede con los brazos cruzados y quiera una revancha, pero habrá que esperar si Tatum acepta enfrentarla una vez más.